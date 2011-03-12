Директор «Трактора»: «Мы выстояли и не прогнулись после бойни в Нижнекамске в третьей игре»

Директор Иван Сеничев прокомментировал победу в серии с «Нефтехимиком» (4-1) в первом раунде Кубка Гагарина.

«По итогам первого раунда плей-офф главное слово – «молодцы»! Наша команда показала себя отличным хоккейным коллективом, который только закаляется в трудностях. Из 12 последних матчей «Трактор» выиграл 11, и все эти победы были нелегкими. Мы выстояли и не прогнулись после бойни в Нижнекамске в третьей игре серии.

Наш тренерский и менеджерский штаб провели серьезную и напряженную работу. Спасибо докторам и сервисменам, кто действительно по крупицам собирал боевой состав на пятую игру и, конечно, нашим суперболельщикам.

Полные трибуны на всех домашних матчах стали настоящим шестым полевым игроком. Сумасшедшие эмоции болельщиков дали огромную поддержку ребятам», – сказал Сеничев.

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