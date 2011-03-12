Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Алексей Петров: «Нефтехимик» правильно все делал, гнул свою линию. Это судьи не должны были допускать такого»

    Теги Нефтехимик Трактор судьи Алексей Петров КХЛ Кубок Гагарина

    Защитник «Трактора» Алексей Петров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4-1) в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

    «Спасибо «Нефтехимику» за такую достойную серию, хорошая у них команда, мы очень рады этой победе. По ходу серии мы преодолели самих себя, потому что «Нефтехимик» дома действительно пытался переломить серию. Надо отдать должное сопернику, им практически это удалось, но мы проявили характер и выстояли. Теперь есть время подлечиться, надеюсь, все лидеры выйдут во втором круге.

    Третий матч? Это судьи должны были не допускать такого, а «Нефтехимик» правильно все делал. Они гнули свою линию, хотели переломить серию. Просто они не могли подобрать ключи к нашим воротам. С их стороны было все ожидаемо, мы были готовы.

    По пятой игре хочу сказать спасибо нашим болельщикам, мы реально чувствовали, что дома играем. И как Андрею Назарову трибуны гудели, было хорошо слышно», – сказал Петров.

    Самый грубый матч в истории Кубка Гагарина. 249 минут штрафа

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться