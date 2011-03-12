Алексей Петров: «Нефтехимик» правильно все делал, гнул свою линию. Это судьи не должны были допускать такого»

Защитник Алексей Петров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4-1) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Спасибо за такую достойную серию, хорошая у них команда, мы очень рады этой победе. По ходу серии мы преодолели самих себя, потому что «Нефтехимик» дома действительно пытался переломить серию. Надо отдать должное сопернику, им практически это удалось, но мы проявили характер и выстояли. Теперь есть время подлечиться, надеюсь, все лидеры выйдут во втором круге.

Третий матч? Это судьи должны были не допускать такого, а «Нефтехимик» правильно все делал. Они гнули свою линию, хотели переломить серию. Просто они не могли подобрать ключи к нашим воротам. С их стороны было все ожидаемо, мы были готовы.

По пятой игре хочу сказать спасибо нашим болельщикам, мы реально чувствовали, что дома играем. И как Андрею Назарову трибуны гудели, было хорошо слышно», – сказал Петров.

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