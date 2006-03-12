Галиев об НХЛ: «Пока действует контракт с Казанью, я вообще ни о чем думать не буду»

Нападающий казанского Станислав Галиев поделился мнением о времени, проведенном в Северной Америке.

- Считается, что те, кто вернулся из в расцвете карьеры, проиграл. Если в расцвете сил покидаешь лигу – это приговор.

– Отчасти, вы правы, конечно. Но, если я не играю в НХЛ, то жизнь ведь на этом не заканчивается. Глупо спорить с тем, что я не воспользовался своим шансом, не закрепился в основном составе .

Но за время, проведенное в Северной Америке, я многому научился. Это касается и жизненного опыта, и спортивного мастерства. Кроме того, я же не завершил карьеру, а играю в «Ак Барсе».

- Внимательно следил за вами в «Вашингтоне». И у меня было ощущение, что над вами если не издеваются, то не дают настоящего шанса.

– Не совсем согласен. Шансы были, а если я не смог заиграть, то это мои проблемы. Конечно, когда тебе дают немного игрового времени, ты выходишь в четвертом звене, то возможностей меньше. Однако, они есть.

Но в тот момент практически не было травмированных, а команда была приличной, и тренеру не было смысла что-то менять.

Мог остаться в США, но у меня заканчивался контракт. «Вашингтон» не предлагал ничего серьезного, а я уже перерос уровень американской хоккейной лиги. Решил вернуться домой.

- Вам не обидно?

– Теперь неважно, что я думаю по этому поводу. Конечно, я рассчитывал на что-то большее. В АХЛ, где я выступал за «Херши», мне давали играть, и статистика была неплохой. В «Вашингтоне» не получалось. Но я никого не хочу обвинять.

- Вы когда-нибудь вернетесь в Америку?

– Я отвечу так, как и любой хоккеист: у меня контракт с Казанью. Пока он действует, я вообще ни о чем думать не буду. Посмотрим.

- Вы поиграли в Северной Америке, неплохо выступаете в «Ак Барсе», а вас даже в сборную не приглашают.

– Так надо заслужить место в составе. Я играю, стараюсь. Но сейчас у меня все мысли о клубе. Заслужу своей игрой – позовут, – сказал Галиев.