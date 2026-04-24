  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
150

Кубок Стэнли. «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», «Бостон» уступил «Баффало», «Оттава» проиграла «Каролине»

В Кубке Стэнли проходят матчи серий первого раунда.

В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» проиграл «Баффало» (1:3), «Оттава» уступила «Каролине» (1:2), «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса» (4:2).

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18353 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
результаты матчей
logoКубок Стэнли
logoОттава
logoКолорадо
logoНХЛ
logoБаффало
logoЛос-Анджелес
logoБостон
logoКаролина
150 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зря ЛА выменял Панарина. Не потому что Панарин плохой игрок - очень хороший - а потому что им по-хорошему надо уходить в перестройку и собирать высокие пики на драфтах. У этого состава особых перспектив нет. Они ещё и в дивизионе с утками и акулами, которые идут на взлёт.
Ответ Rikishi
согласен, спровадить звезд Копи и Даути на пенсию и в перестройку
Ответ Rikishi
так контракт всего на 2 года. И обменяли очень дёшево
Кузю срочно выпускать, Кингз нужен креатив кроме первого звена.
Хочется конечно же 2-1 в серии, но думаю, не потянут. Нужно было с 8 места уходить и играть классику с нефтью, не зря же жуки президентский кубок взяли
Оттава конечно.... Столько ПП было, 5 на 3 почти две минуты и ничего не выжали
Ответ HCBV
Оттава все к сожалению( Посмотрим что Филадельфия скажет...
За Баффало! У ребят глаза горят, удачи им!
Ответ fabios
Завязывай, нам скорее всего с ними играть дальше, а лучше с косолапыми. Тампа сладкие, мы их вынесем, хотя с Бостом принципиальнее, а Буфлоном мы точно пройдем, хоть и сильны чертяки))))
Ответ Oleg Kyakh
смешно
На игре, купил парковку до утра, в надежде на овертайм, но видимо облом, ЛА летит, по игре уныло…
Ответ windy
тейлгейть там до утра.
Ответ windy
Фаррела и Смита видел у борта видел? 😁
Ватокат какой-то сегодня, толь вчера звёзды с дикарями зарубу устроили полуфинала или финала достойную... В том и проблема бэтменовской сетки дебильной, лучшие зарубаются и или вылетают или выматываются в первых раундах.
На работу пошёл, ничего сегодня нет по матчам, значит и не пропущу ничего. Ураганы и колорады проходят и так, а на баф/бос вообще пофигу
Опять некубковый Панарин соорудил гол
Ответ HCBV
И опять только в ПП.
Просыпается 1 раз в каждой игре.
Ноль бросков за матч, при том что LA перебросали Денвер, что бывает очень редко у соперников.
Ответ Антон Якимцев
а давно эффективность стала определяться не по КПД, а по количеству затраченных усилий?))
Наглядное пособие от Оттавы как не нужно разыгрывать 5х3.
В принципе на Бостон Баффало мне все равно, Каролина пройдет дальше почти наверняка. Интересует больше как проявит себя Панарин и последний сезон Копитара, сможет ли ЛА зацепить хотя бы пару матчей. В принципе ожиданий от них ноль, должны бы раскрепоститься
буду смотреть ЛА, очень надеюсь, что зацепят первую игру дома.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
