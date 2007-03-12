Медведев о нападении Коваленко на судью: «Он очень раскаивается»

Член совета директоров , капитан команды «Газпромэкспорт» Александр Медведев прокомментировал нападению на судью главы профсоюза игроков .

47-летний Коваленко на Кубке вызова среди ветеранов нокаутировал арбитра Владислава Киселева, который был госпитализирован.

«В матче за третье место Коваленко не сыграет, поскольку он до этой игры не допущен.

В протоколе зафиксировано, что никакого удара клюшкой не было.

Окончательно разберемся с этим сегодня, потом можно будет что-то сказать. Сам он очень раскаивается», – сказал Медведев.