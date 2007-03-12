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    Медведев о нападении Коваленко на судью: «Он очень раскаивается»

    Теги судьи происшествия Андрей Коваленко Александр Медведев Владислав Киселев КХЛ

    Член совета директоров КХЛ, капитан команды «Газпромэкспорт» Александр Медведев прокомментировал нападению на судью главы профсоюза игроков Андрея Коваленко.

    47-летний Коваленко на Кубке вызова среди ветеранов нокаутировал арбитра Владислава Киселева, который был госпитализирован.

    «В матче за третье место Коваленко не сыграет, поскольку он до этой игры не допущен.

    В протоколе зафиксировано, что никакого удара клюшкой не было.

    Окончательно разберемся с этим сегодня, потом можно будет что-то сказать. Сам он очень раскаивается», – сказал Медведев.

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