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    Судья Киселев: «Коваленко был разъярен и нанес мне сильный удар в подбородок. Выявлено сотрясение мозга»

    Теги ФХР судьи происшествия Андрей Коваленко Владислав Киселев КХЛ Профсоюз игроков КХЛ

    Судья Владислав Киселев рассказал об инциденте на Кубке вызова среди ветеранов в Одинцово.

    Во время игры глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко отправил Киселева в нокаут, после чего тот был доставлен в больницу.

    «Непредвиденная ситуация. Игрок не сдержался. В порыве страсти ударил меня клюшкой. Диагностировано сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю. Это произошло в ходе матча, он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок.

    Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и мне стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали. Да, я думал, что такой игрок, который поиграл в хоккей столько лет и ответственен за профсоюз, должен подавать пример игрокам, болельщикам.

    Другие люди пытались заступиться, разнять. Извинений он мне не принес», – сказал Киселев.

    Глава профсоюза КХЛ Коваленко нокаутировал арбитра на турнире ветеранов. Судья госпитализирован

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