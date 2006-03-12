Андрей Коваленко: «Клюшкой судью не бил, ударил один раз с левой, хотя правша. Ситуация выеденного яйца не стоит»

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал инцидент с ударом судьи на турнире ветеранов.

– Расскажите, что произошло. Владислав Киселев сказал, что он в больнице с сотрясением мозга. Вы его там серьезно ударили?

– Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос… Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. С левой руки. Причем, я правша, но ударил с левой. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено.

– Но лезть с кулаками все же не надо…

– Еще раз подчеркну: сожалею, что не сдержался. Эмоции перехлестнули разум, как обычно это бывает в хоккее. Тем более в ветеранском хоккее, где, поверьте, эмоций не меньше, чем в КХЛ. Жаль, что после игры начался некий концерт, хотя в матчах ветеранов такие эксцессы возникают постоянно.

– Вы хотите сказать, что кому-то было надо, чтобы эту тему раскрутили?

– Считаю, что историю просто раздули. Там были сотрудники правопорядка, которых вызвали. Просмотрели, кому-то видео показали. Они сами подошли, говорят: «Мы не понимаем, что здесь произошло, потому что на видео видно, что ты не бил никого клюшкой». Ситуация выеденного яйца не стоит. Есть регламент, есть штрафы. За оскорбление судьи – 10 минут, за атаку судьи – до конца игры, дисквалификация. Почему в этот раз решили все раскрутить, я не понимаю.

– Он говорит, что у него сотрясение, видимо, вы его серьезно ударили…

– Если у судьи сотрясение было, тогда почему он последние 15 минут третьего периода досуживал? Я знаю, что такое сотрясения. Потом не бывает, бывает сразу. Или ноги подкашиваются, или голова не соображает, или взгляд мутный. Но он продолжил судить.

– Киселев говорит, что вы не извинились.

– А меня к нему никто и не подпустил! Я хотел подойти после игры, когда игра закончилась. Подойти и сказать: «Да, извини, я был неправ». Но меня даже не пустили туда близко! А когда он проходил по ледовому дворцу, то я сидел в окружении полиции. Я просто не рискнул подходить лишний раз, чтобы не компрометировать ни себя, ни его. И не усугубить всю ситуацию.

Но я обязательно подойду к судье Киселеву, принесу свои извинения. Принесу свои извинения и болельщикам, которые, наверное, больше привыкли к моим голам, чем к штрафным минутам. Никогда не был грубияном, учу своих детей жесткому, но честному хоккею. И обязательно уважать судей! – заявил Коваленко.

Судья Киселев: «Коваленко был разъярен и нанес мне сильный удар в подбородок. Выявлено сотрясение мозга»

Глава профсоюза КХЛ Коваленко нокаутировал арбитра на турнире ветеранов. Судья госпитализирован