Судья Киселев об инциденте с Коваленко: «Написал заявление в полицию»

Судья Владислав Киселев, которого во время ветеранского матча ударил руководитель Профсоюза игроков КХЛ , рассказал о последствиях нападения.

– У вас диагностировали сотрясение мозга?

– Да, мне написали именно такой диагноз. Говорят, его симптомы могут проявиться в дальнейшем. Но я не стал оставаться в больнице и буду обращаться за лечением по месту жительства – в Уфе.

– Вы написали заявление в полицию?

– Да, написал.

– Извинился ли Коваленко?

– Нет. Единственный человек, который ко мне подошел и извинился – это Александр Иванович Медведев. Потом подошел и поддержал генеральный менеджер команды «Тигров», президент ЦСКА Игорь Есмантович. Поддержал меня и Валерий Каменский.

– Получается, что с Коваленко вы будете разговаривать только в суде?

– Оставлю этот вопрос без комментариев. Спасибо коллегам судьям и руководителям судейского корпуса, которые меня поддержали, – сказал Киселев.

Андрей Коваленко: «Клюшкой судью не бил, ударил один раз с левой, хотя правша. Ситуация выеденного яйца не стоит»