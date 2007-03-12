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    Судья Киселев об инциденте с Коваленко: «Написал заявление в полицию»

    Теги судьи происшествия Андрей Коваленко Владислав Киселев Профсоюз игроков КХЛ

    Судья Владислав Киселев, которого во время ветеранского матча ударил руководитель Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко, рассказал о последствиях нападения.

    – У вас диагностировали сотрясение мозга?

    – Да, мне написали именно такой диагноз. Говорят, его симптомы могут проявиться в дальнейшем. Но я не стал оставаться в больнице и буду обращаться за лечением по месту жительства – в Уфе.

    – Вы написали заявление в полицию?

    – Да, написал.

    – Извинился ли Коваленко?

    – Нет. Единственный человек, который ко мне подошел и извинился – это Александр Иванович Медведев. Потом подошел и поддержал генеральный менеджер команды «Тигров», президент ЦСКА Игорь Есмантович. Поддержал меня и Валерий Каменский.

    – Получается, что с Коваленко вы будете разговаривать только в суде?

    – Оставлю этот вопрос без комментариев. Спасибо коллегам судьям и руководителям судейского корпуса, которые меня поддержали, – сказал Киселев. 

    Андрей Коваленко: «Клюшкой судью не бил, ударил один раз с левой, хотя правша. Ситуация выеденного яйца не стоит»

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