Судья Киселев об инциденте с Коваленко: «Написал заявление в полицию»

Судья Владислав Киселев, которого во время ветеранского матча ударил руководитель Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко, рассказал о последствиях нападения.
– У вас диагностировали сотрясение мозга?
– Да, мне написали именно такой диагноз. Говорят, его симптомы могут проявиться в дальнейшем. Но я не стал оставаться в больнице и буду обращаться за лечением по месту жительства – в Уфе.
– Вы написали заявление в полицию?
– Да, написал.
– Извинился ли Коваленко?
– Нет. Единственный человек, который ко мне подошел и извинился – это Александр Иванович Медведев. Потом подошел и поддержал генеральный менеджер команды «Тигров», президент ЦСКА Игорь Есмантович. Поддержал меня и Валерий Каменский.
– Получается, что с Коваленко вы будете разговаривать только в суде?
– Оставлю этот вопрос без комментариев. Спасибо коллегам судьям и руководителям судейского корпуса, которые меня поддержали, – сказал Киселев.
Андрей Коваленко: «Клюшкой судью не бил, ударил один раз с левой, хотя правша. Ситуация выеденного яйца не стоит»