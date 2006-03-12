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    Артем Зуб: «Каждая игра с «Северсталью» была напряженная»

    Теги Локомотив Северсталь СКА КХЛ Кубок Гагарина Артем Зуб

    Защитник СКА Артем Зуб прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

    – Каждая игра была напряженная, где-то, может, немного не хватало концентрации. Хорошо, что выиграли все матчи и закончили 4:0 – будет время немного перевести дух.

    Может, будет пару выходных. Отдохнем, подготовимся к следующей серии. Там тоже нужно побеждать.

    – Чем займетесь первым делом, когда прилетите в Петербург?

    – Посплю.

    – Часов 12?

    – Не знаю. Сколько организм потребует.

    – Следующий соперник, вероятно, «Локомотив» – повторение финала Запада прошлого года. Как будете готовиться?

    – Да как обычно – тренеры скажут, что нужно, чтобы подготовиться, будем тренироваться. Что это за команда, все знают – цепкая, много бойцов.

    – Удивило, что «Локомотив» тоже быстро обеспечил себе место в полуфинале?

    – Нет. Но у них тоже каждая игра была тяжелая – сколько там овертаймов было, два, три? Так что могли и выиграть, и проиграть. Закончилось так, как закончилось, – сказал Зуб.

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