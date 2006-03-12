Артем Зуб: «Каждая игра с «Северсталью» была напряженная»

Защитник СКА Артем Зуб прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

– Каждая игра была напряженная, где-то, может, немного не хватало концентрации. Хорошо, что выиграли все матчи и закончили 4:0 – будет время немного перевести дух.

Может, будет пару выходных. Отдохнем, подготовимся к следующей серии. Там тоже нужно побеждать.

– Чем займетесь первым делом, когда прилетите в Петербург?

– Посплю.

– Часов 12?

– Не знаю. Сколько организм потребует.

– Следующий соперник, вероятно, – повторение финала Запада прошлого года. Как будете готовиться?

– Да как обычно – тренеры скажут, что нужно, чтобы подготовиться, будем тренироваться. Что это за команда, все знают – цепкая, много бойцов.

– Удивило, что «Локомотив» тоже быстро обеспечил себе место в полуфинале?

– Нет. Но у них тоже каждая игра была тяжелая – сколько там овертаймов было, два, три? Так что могли и выиграть, и проиграть. Закончилось так, как закончилось, – сказал Зуб.