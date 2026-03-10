  • Спортс
  Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
10

Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»

Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: будет непредсказуемый плей-офф.

Бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

– Какие команды можно назвать основными фаворитами на победу в Кубке Гагарина? Кого можете выделить на данный момент?

– Отмечу «Металлург», «Локомотив», «Авангард». Они очень хорошо сейчас выглядят.

Вообще, многие команды сейчас показывают интересный хоккей – это и «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо». Нравится «Салават Юлаев», который очень добавляет, ЦСКА тоже прибавляет.

В принципе все клубы, которые находятся в первой восьмерке, смотрятся достойно. Сейчас высокая интрига в КХЛ.

А кто возьмет Кубок Гагарина, заранее и не скажешь. В плей-офф начнется совершенно другая игра. Нас ждет очень интересный плей-офф, непредсказуемый. Команды в КХЛ подравнялись, тем и зрелищнее стал наш чемпионат, – отметил Щитов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всем добрый вечер.
По мне так в финале будут играть команды с востока, могу ошибаться, но игра с командами востока проходят зрелешнее.
Отметил бы набирающий обороты Салават и на хорошем ходу Автомобилист.
Магнитогорск если справится с физикой (команда возрастная) то держитесь все.
Хотелось бы увидеть отдачу от Трактора.
Авангард на уровне прошлого сезона и стабильности может не хватить...

Всем увлекательных и зрелещных игр и победы любимым командам!
Ответ Сергей Копченко
Всем добрый вечер. По мне так в финале будут играть команды с востока, могу ошибаться, но игра с командами востока проходят зрелешнее. Отметил бы набирающий обороты Салават и на хорошем ходу Автомобилист. Магнитогорск если справится с физикой (команда возрастная) то держитесь все. Хотелось бы увидеть отдачу от Трактора. Авангард на уровне прошлого сезона и стабильности может не хватить... Всем увлекательных и зрелещных игр и победы любимым командам!
Возрастная? Чтооооо? Металлург? Одна из самых молодых в лиге, если что) Возрастная команда - это как раз Авто. Станет ли для них это помехой - покажет время
Ответ Сергей Копченко
Всем добрый вечер. По мне так в финале будут играть команды с востока, могу ошибаться, но игра с командами востока проходят зрелешнее. Отметил бы набирающий обороты Салават и на хорошем ходу Автомобилист. Магнитогорск если справится с физикой (команда возрастная) то держитесь все. Хотелось бы увидеть отдачу от Трактора. Авангард на уровне прошлого сезона и стабильности может не хватить... Всем увлекательных и зрелещных игр и победы любимым командам!
Мда, аналитика на уровне) возрастной ММГ 😃
В общем, многие)
Скорее всего фаворитов сможем увидеть после первого раунда, а сейчас только гадать на кофейной гуще. Чуть лучше, мне кажется, четверка с Востока плюс Локо. Но время покажет.
Авангард, металлург, автомобилист и локомотив с Динамо минском вот главные фонари в
