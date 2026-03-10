Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»

Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: будет непредсказуемый плей-офф.

Бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

– Какие команды можно назвать основными фаворитами на победу в Кубке Гагарина? Кого можете выделить на данный момент?

– Отмечу «Металлург », «Локомотив », «Авангард ». Они очень хорошо сейчас выглядят.

Вообще, многие команды сейчас показывают интересный хоккей – это и «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо». Нравится «Салават Юлаев », который очень добавляет, ЦСКА тоже прибавляет.

В принципе все клубы, которые находятся в первой восьмерке, смотрятся достойно. Сейчас высокая интрига в КХЛ.

А кто возьмет Кубок Гагарина, заранее и не скажешь. В плей-офф начнется совершенно другая игра. Нас ждет очень интересный плей-офф, непредсказуемый. Команды в КХЛ подравнялись, тем и зрелищнее стал наш чемпионат, – отметил Щитов.