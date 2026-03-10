Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
Бывший защитник клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.
– Какие команды можно назвать основными фаворитами на победу в Кубке Гагарина? Кого можете выделить на данный момент?
– Отмечу «Металлург», «Локомотив», «Авангард». Они очень хорошо сейчас выглядят.
Вообще, многие команды сейчас показывают интересный хоккей – это и «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо». Нравится «Салават Юлаев», который очень добавляет, ЦСКА тоже прибавляет.
В принципе все клубы, которые находятся в первой восьмерке, смотрятся достойно. Сейчас высокая интрига в КХЛ.
А кто возьмет Кубок Гагарина, заранее и не скажешь. В плей-офф начнется совершенно другая игра. Нас ждет очень интересный плей-офф, непредсказуемый. Команды в КХЛ подравнялись, тем и зрелищнее стал наш чемпионат, – отметил Щитов.
По мне так в финале будут играть команды с востока, могу ошибаться, но игра с командами востока проходят зрелешнее.
Отметил бы набирающий обороты Салават и на хорошем ходу Автомобилист.
Магнитогорск если справится с физикой (команда возрастная) то держитесь все.
Хотелось бы увидеть отдачу от Трактора.
Авангард на уровне прошлого сезона и стабильности может не хватить...
Всем увлекательных и зрелещных игр и победы любимым командам!