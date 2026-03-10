Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поделился мнением о хоккейных тренерах Романе Ротенберге и Сергее Федорове.
– Роман Ротенберг называл вас гордостью России. А что вы думаете о нем как о хоккейном специалисте?
– Мне, конечно, приятно такое мнение обо мне. Я об этом не очень люблю рассуждать, но если об этом говорят люди, им виднее. О себе так говорить не очень красиво, потому что нас так не воспитывали.
Общаясь с молодежью, я всегда говорю, что быть чемпионом мира – это только половина дела. На первом месте – быть человеком. Но в спорте высших достижений атлеты находятся половину жизни, поэтому они уже, как правило, порядочные люди, которые любят свою страну, тренеров, родителей.
Что касается Романа Борисовича, то каждый тренер видит хоккей по-своему. Я не люблю давать оценку людям, тем более осуждать кого-то – это не в моих правилах.
Почему меняют тренеров? Чтобы запустить новую кровь. Это как менять состав сборных команд, чтобы посмотреть, может, кто-то внесет что-то новое, свое. Это освежает.
– Вы говорили, что в хороших отношениях с Сергеем Федоровым.
– Это очень хороший человек. Про хоккей половину я узнал от него. Он великолепно разбирается. Что касается его ухода из ЦСКА, то не могу ничего сказать. Я с ним по этой теме не общался, – заявил Лебедев.
Боксер Лебедев считает Олимпиаду без РФ «дворовым турниром»: «Россия – лидер в хоккее, мы самые первые, объективно. Об этом говорит история со времен СССР»