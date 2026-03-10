  • Спортс
  Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»

Боксер Лебедев о Ротенберге: не люблю давать оценку людям.

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поделился мнением о хоккейных тренерах Романе Ротенберге и Сергее Федорове

– Роман Ротенберг называл вас гордостью России. А что вы думаете о нем как о хоккейном специалисте?

– Мне, конечно, приятно такое мнение обо мне. Я об этом не очень люблю рассуждать, но если об этом говорят люди, им виднее. О себе так говорить не очень красиво, потому что нас так не воспитывали.

Общаясь с молодежью, я всегда говорю, что быть чемпионом мира – это только половина дела. На первом месте – быть человеком. Но в спорте высших достижений атлеты находятся половину жизни, поэтому они уже, как правило, порядочные люди, которые любят свою страну, тренеров, родителей. 

Что касается Романа Борисовича, то каждый тренер видит хоккей по-своему. Я не люблю давать оценку людям, тем более осуждать кого-то – это не в моих правилах.

Почему меняют тренеров? Чтобы запустить новую кровь. Это как менять состав сборных команд, чтобы посмотреть, может, кто-то внесет что-то новое, свое. Это освежает.

– Вы говорили, что в хороших отношениях с Сергеем Федоровым. 

– Это очень хороший человек. Про хоккей половину я узнал от него. Он великолепно разбирается. Что касается его ухода из ЦСКА, то не могу ничего сказать. Я с ним по этой теме не общался, – заявил Лебедев.

Боксер Лебедев считает Олимпиаду без РФ «дворовым турниром»: «Россия – лидер в хоккее, мы самые первые, объективно. Об этом говорит история со времен СССР»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
половину узнал у Фёдорова, половину не узнал вообще - теперь считает нас «объективно самыми первыми»😆
Страшно да?
