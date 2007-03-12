Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Игорь Гераськин: «Теперь не должно быть даже разговора об исключении «Северстали» из КХЛ»

    Теги Северсталь СКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Гераськин

    Форвард «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина и высказался о возможном исключении клуба из КХЛ

    – Как оцените серию? Насколько было трудно играть против Олимпийских чемпионов?

    – Конечно, было трудно. Но ничего страшного. Мы были одним целым, дали бой. Где-то не хватило везения, реализации. Будем готовиться на следующий сезон. 

    – Вам объяснили почему не засчитали гол?

    – Я так понимаю, если было шесть человек, то должны отменить гол и наказать команду двумя минутами. Но судья сказал, что в такой ситуации не дают удаления.

    – Как настроение после Матча Звезд? Сегодня вы находились на одной площадке с теми, с кем играли в Астане.

    – Так сколько уже времени прошло? Я уже забыл про него. Вернулся в клуб, все мысли были о выполнении задачи, которую нам поставило руководство. На Матче звезд получил положительные эмоции, ничего другого не испытываю.

    – Как вы думаете, теперь исчез вопрос относительно сохранения прописки «Северстали» в КХЛ?

    – Исключить команду, которая не просто попала в плей-офф, а боролась со СКА. Не проигрывала вчистую, а были овертаймы. Все матчи кость в кость. Не должно быть даже разговора об исключении команды, – сказал Гераськин. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться