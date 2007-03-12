Игорь Гераськин: «Теперь не должно быть даже разговора об исключении «Северстали» из КХЛ»

Форвард «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина и высказался о возможном исключении клуба из .

– Как оцените серию? Насколько было трудно играть против Олимпийских чемпионов?

– Конечно, было трудно. Но ничего страшного. Мы были одним целым, дали бой. Где-то не хватило везения, реализации. Будем готовиться на следующий сезон.

– Вам объяснили почему не засчитали гол?

– Я так понимаю, если было шесть человек, то должны отменить гол и наказать команду двумя минутами. Но судья сказал, что в такой ситуации не дают удаления.

– Как настроение после Матча Звезд? Сегодня вы находились на одной площадке с теми, с кем играли в Астане.

– Так сколько уже времени прошло? Я уже забыл про него. Вернулся в клуб, все мысли были о выполнении задачи, которую нам поставило руководство. На Матче звезд получил положительные эмоции, ничего другого не испытываю.

– Как вы думаете, теперь исчез вопрос относительно сохранения прописки в КХЛ?

– Исключить команду, которая не просто попала в плей-офф, а боролась со . Не проигрывала вчистую, а были овертаймы. Все матчи кость в кость. Не должно быть даже разговора об исключении команды, – сказал Гераськин.