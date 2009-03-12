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    Вячеслав Литовченко: «Амур» будет играть так, чтобы вернуть серию в Хабаровск»

    Теги Ак Барс Амур судьи КХЛ Кубок Гагарина Вячеслав Литовченко Алексей Белов судья Николай Акузовский

    Форвард «Амура» Вячеслав Литовченко дал комментарии по окончании игры с «Ак Барсом» (1:3), передает корреспондент Sports.ru Ксения Винокурова.

    – Сегодня все три шайбы в меньшинстве пропустили. Вчера здорово отработали, сегодня у нас немножко не получилось.

    Казань в большинстве забила, а мы не реализовали свои моменты, поэтому счет на табло. Соперник, безусловно, разбирает игру, смотрит, может быть, подстраивается под кого-то.

    Да, пока у нашего звена не получается, но будем стараться исправить ситуацию. Кто кого переиграет, тот и будет играть дальше. Будем стараться, будем работать.

    – В четвертом матче подряд слишком много невынужденных удалений. С чем это связано?

    – Ребята все горят, кипят. Много эмоций. Наверное, это нас подводит немного.

    Не буду комментировать какие-то моменты, но, безусловно, надо над этим работать, играть чище и не давать сопернику шансов.

    Два дисциплинарных штрафа за разговоры? Видимо, ребят эмоции переполняют. Я не знаю, что именно они говорили, но если судье что-то не нравится, он дает 10-минутные.

    – Вы же понимаете, что «Ак Барс» будет костьми ложиться в следующем матче, чтобы больше не лететь в Хабаровск?

    – Прекрасно понимаем, но и мы просто так не отдадим победу. Будем играть так, чтобы вернуть серию в Хабаровск, – сказал нападающий.

    Главными судьями матча были Алексей Белов и Николай Акузовский.

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