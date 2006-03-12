Андрей Мартемьянов: «Спецбригады решили исход матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в четвертом матче 1-го раунда Кубка Гагарина против (1:3, 1-3 в серии).

– Сегодня спецбригады решили исход матча. Мы сегодня, к сожалению, в большинстве практически ничего не создали. Соперник, в свою очередь, просто решил вопрос с нашими ненужными удалениями.

По самоотдаче к парням претензий особых нет, начали спасать результат, но было тяжело пробиться. «Ак Барс» очень четко, цепко сыграл в обороне. Как есть, так есть, будем готовиться к следующему матчу.

- У Пикара было удаление в конце второго периода на 10 минут, но в третьем он так и не вышел. Это уже ваше решение?

– Мое решение, скорее всего, таким бы и осталось: снятие с матча за разговоры. Там еще, я думаю, к человеку есть претензии. В таких играх нельзя распускаться, должна быть железная дисциплина. Но, как оказалось, у него там травма руки, посмотрим, разберемся, – сказал Мартемьянов.