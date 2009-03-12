Андрей Назаров: «Благодарен ребятам за 4 матча за 5 дней с перелетами. Тяжело играть»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями после победы над «Трактором» (3:2).
– Что сказать, тяжелейший график. Благодарен ребятам за 4 матча за 5 дней с перелетами. Тяжело играть.
Благодарен, что стараются. Бьются. Выиграли один матч, счет в серии 1:3, едем в Челябинск.
– Вы говорили, что команда ищет ключи к воротам «Трактора». Сегодня за счет чего удалось обыграть челябинцев?
– Я не думаю, что нашли ключи. Еще не нашли. Создаем очень много моментов.
Вратари что один, что второй хорошо сыграли, на мой взгляд (Андрей Макаров и Василий Демченко – примечание Sports.ru). Забивали, можно сказать, с мясом. Тяжело даются заброшенные шайбы.
– То, что первыми забили, дало преимущество?
– Безусловно, первыми забивать всегда приятно. Легче играть.
– В отличие от вчерашнего матча было очень мало удалений. Почему команды сегодня так сыграли?
– По игре вопрос задайте, пожалуйста.
– Первые пять минут в три тройки играли. Хотели темп задать?
– Немножко, да.
– Сегодня одновременно играли два центральных нападающих. Это чтобы креатива добавить в большинстве?
– Да, позитива-креатива, – сказал Назаров.