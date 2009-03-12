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    Андрей Назаров: «Благодарен ребятам за 4 матча за 5 дней с перелетами. Тяжело играть»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Макаров Василий Демченко

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями после победы над «Трактором» (3:2).

    – Что сказать, тяжелейший график. Благодарен ребятам за 4 матча за 5 дней с перелетами. Тяжело играть.

    Благодарен, что стараются. Бьются. Выиграли один матч, счет в серии 1:3, едем в Челябинск.

    – Вы говорили, что команда ищет ключи к воротам «Трактора». Сегодня за счет чего удалось обыграть челябинцев?

    – Я не думаю, что нашли ключи. Еще не нашли. Создаем очень много моментов.

    Вратари что один, что второй хорошо сыграли, на мой взгляд (Андрей Макаров и Василий Демченко – примечание Sports.ru). Забивали, можно сказать, с мясом. Тяжело даются заброшенные шайбы.

    – То, что первыми забили, дало преимущество?

    – Безусловно, первыми забивать всегда приятно. Легче играть.

    – В отличие от вчерашнего матча было очень мало удалений. Почему команды сегодня так сыграли?

    – По игре вопрос задайте, пожалуйста.

    – Первые пять минут в три тройки играли. Хотели темп задать?

    – Немножко, да.

    – Сегодня одновременно играли два центральных нападающих. Это чтобы креатива добавить в большинстве?

    – Да, позитива-креатива, – сказал Назаров.

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