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    Анвар Гатиятулин: «Мы понимали, в какой хоккей играет «Нефтехимик», и были готовы к этому»

    Теги Нефтехимик Трактор КХЛ Кубок Гагарина Анвар Гатиятулин

    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин передал эмоции после победы над «Нефтехимиком» (3:2, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    –Тяжелый матч, как и предыдущие две игры. Это плей-офф, игра на пределе. Слова благодарности всей команде за самоотдачу. 

    – Показалось, что вы не были готовы к такому агрессивному давлению соперника?

    – Мы понимали, в какой хоккей играет соперник, и были готовы к этому.

    Третья игра – силы не бесконечные, обе команды играют на пределе, – заявил Гатиятулин.

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