Анвар Гатиятулин: «Мы понимали, в какой хоккей играет «Нефтехимик», и были готовы к этому»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин передал эмоции после победы над «Нефтехимиком» (3:2, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
–Тяжелый матч, как и предыдущие две игры. Это плей-офф, игра на пределе. Слова благодарности всей команде за самоотдачу.
– Показалось, что вы не были готовы к такому агрессивному давлению соперника?
– Мы понимали, в какой хоккей играет соперник, и были готовы к этому.
Третья игра – силы не бесконечные, обе команды играют на пределе, – заявил Гатиятулин.
«Нефтехимик» – «Трактор». Команды набрали 249 минут штрафа, это рекорд плей-офф