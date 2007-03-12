Анвар Гатиятулин: «Мы понимали, в какой хоккей играет «Нефтехимик», и были готовы к этому»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин передал эмоции после победы над (3:2, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

–Тяжелый матч, как и предыдущие две игры. Это плей-офф, игра на пределе. Слова благодарности всей команде за самоотдачу.

– Показалось, что вы не были готовы к такому агрессивному давлению соперника?

– Мы понимали, в какой хоккей играет соперник, и были готовы к этому.

Третья игра – силы не бесконечные, обе команды играют на пределе, – заявил Гатиятулин.

«Нефтехимик» – «Трактор». Команды набрали 249 минут штрафа, это рекорд плей-офф