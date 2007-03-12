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    Эркка Вестерлунд: «Салавату» нужно наносить больше бросков в большинстве»

    Теги Авангард Салават Юлаев Эркка Вестерлунд Антон Бурдасов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Саюстов Бен Скривенс Владимир Ткачев 1995

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд дал комментарий после поражения от «Авангарда» (3:5, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Поздравляю Омск с победой. Они сегодня были лучше в большинстве и меньшинстве.

    У нас были моменты в большинстве. Мы их не использовали. 

    – Может быть, в большинстве не хватило агрессии, игры на пятаке?

    – Нужно больше бросков в большинстве.

    – Все ждали, что вы будете использовать Скривенса. Он еще не готов или хотели вселить уверенность в Налимова?

    – Бен еще не здоров на 100 процентов.

    – Не особо складывается игра у Ткачева и Бурдасова. Можно ли это связать с тем, что нет Саюстова? Когда он вернется?

    – Посмотрим в следующих играх, – сказал Вестерлунд.

    «Салават» пропустил 16 голов в трех матчах серии с «Авангардом»

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