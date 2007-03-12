Эркка Вестерлунд: «Салавату» нужно наносить больше бросков в большинстве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд дал комментарий после поражения от «Авангарда» (3:5, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Поздравляю Омск с победой. Они сегодня были лучше в большинстве и меньшинстве.
У нас были моменты в большинстве. Мы их не использовали.
– Может быть, в большинстве не хватило агрессии, игры на пятаке?
– Нужно больше бросков в большинстве.
– Все ждали, что вы будете использовать Скривенса. Он еще не готов или хотели вселить уверенность в Налимова?
– Бен еще не здоров на 100 процентов.
– Не особо складывается игра у Ткачева и Бурдасова. Можно ли это связать с тем, что нет Саюстова? Когда он вернется?
– Посмотрим в следующих играх, – сказал Вестерлунд.
«Салават» пропустил 16 голов в трех матчах серии с «Авангардом»