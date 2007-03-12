Эркка Вестерлунд: «Салавату» нужно наносить больше бросков в большинстве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд дал комментарий после поражения от (3:5, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Поздравляю Омск с победой. Они сегодня были лучше в большинстве и меньшинстве.

У нас были моменты в большинстве. Мы их не использовали.

– Может быть, в большинстве не хватило агрессии, игры на пятаке?

– Нужно больше бросков в большинстве.

– Все ждали, что вы будете использовать Скривенса. Он еще не готов или хотели вселить уверенность в Налимова?

– Бен еще не здоров на 100 процентов.

– Не особо складывается игра у Ткачева и Бурдасова. Можно ли это связать с тем, что нет Саюстова? Когда он вернется?

– Посмотрим в следующих играх, – сказал Вестерлунд.

«Салават» пропустил 16 голов в трех матчах серии с «Авангардом»