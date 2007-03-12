Александр Гулявцев: «Серию со СКА обслуживают хорошие судьи»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев высказался перед третьим матчем серии со в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– У вас модельная стрижка, вы не лысый как коленка.

– Не могу постричься совсем наголо. У меня четыре шрама на голове. Не очень приятные, красные. Не очень красиво бы смотрелось. Но ведь эта стрижка все равно считается?

– Несомненно! Вас утром увидел , потрогал по голове, засмеялся. Что сказал?

– «Молодец, Гуля!»

– Объясните, как вы можете победить СКА хотя бы в одном матче? Как вы должны сыграть?

– Нужно не хватать удаления. Там ведь реализация на высшем уровне, две трети большинства результативное.

Играть с ними надо очень быстро, потому что у СКА велико исполнительское мастерство. И не отходим от своей тактики.

Наша команда играет, бьется. Мы воюем! И бывает, шайба прилетает куда-то в стык, в ноги, еще куда-то. А мы забьем одну-две. Может, нам повезет?

– Не будем говорить о судьях, вы на этом обжигались. Но как объяснить штраф 0-24 в первом матче? И ведь многие фолы свистели по делу.

– Где-то есть, может быть. Серию обслуживают хорошие судьи. Лично с ними знаком.

Может, где-то случается… Но они ведь тоже живые люди. Каждый делает ошибки. А суть знаете в чем? СКА играл быстрее, поэтому мы удалялись, – сказал Гулявцев.