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    Александр Гулявцев: «Серию со СКА обслуживают хорошие судьи»

    Теги Северсталь СКА Александр Гулявцев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев высказался перед третьим матчем серии со СКА в 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – У вас модельная стрижка, вы не лысый как коленка.

    – Не могу постричься совсем наголо. У меня четыре шрама на голове. Не очень приятные, красные. Не очень красиво бы смотрелось. Но ведь эта стрижка все равно считается?

    – Несомненно! Вас утром увидел Олег Знарок, потрогал по голове, засмеялся. Что сказал?

    – «Молодец, Гуля!»

    – Объясните, как вы можете победить СКА хотя бы в одном матче? Как вы должны сыграть?

    – Нужно не хватать удаления. Там ведь реализация на высшем уровне, две трети большинства результативное.

    Играть с ними надо очень быстро, потому что у СКА велико исполнительское мастерство. И не отходим от своей тактики.

    Наша команда играет, бьется. Мы воюем! И бывает, шайба прилетает куда-то в стык, в ноги, еще куда-то. А мы забьем одну-две. Может, нам повезет?

    – Не будем говорить о судьях, вы на этом обжигались. Но как объяснить штраф 0-24 в первом матче? И ведь многие фолы свистели по делу.

    – Где-то есть, может быть. Серию обслуживают хорошие судьи. Лично с ними знаком.

    Может, где-то случается… Но они ведь тоже живые люди. Каждый делает ошибки. А суть знаете в чем? СКА играл быстрее, поэтому мы удалялись, – сказал Гулявцев.

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