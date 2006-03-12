Зимин о посещаемости ЦСКА: «Во времена СССР ЦСКА пользовался такой же популярностью, как «Спартак», привык к постоянным аншлагам. А теперь – такая пропасть»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о плохой посещаемости домашних матчей ЦСКА.

– Меня огорчила посещаемость. Воскресенье, огромный город, удобное время, нет пробок, дерби – а на трибунах дворца на Ленинградском проспекте лишь около четырех тысяч зрителей. Странно. Наверное, для эти цифры стали удивительными, ведь на наши домашние матчи на в последнее время приходили 11 тысяч, а на дерби с «Динамо» – даже больше.

- Может, до стадиона не дошли как раз болельщики красно-белых – ведь в Москве параллельно играл футбольный «Спартак»?

– Нет, поверить в это не могу, в столице у «Спартака» такая армия фанатов, которой хватит и на футбол, и на хоккей, и на все остальные виды спорта. Да и стадион ЦСКА такой не большой, что на кубковых дерби ну просто обязан забиваться.

- Чем объяснить армейскую проблему с посещаемостью?

– По большому счету, для меня она загадочная. Во времена СССР ЦСКА пользовался такой же популярностью, как «Спартак», привык к постоянным аншлагам. А теперь – такая пропасть. На мой взгляд, какой-то перелом произошел год-два тому назад.

- О чем речь?

– Очень уважаю армейского болельщика, он самый требовательный в Москве и в плане результата, и в плане стиля, может, где-то даже избалованный. Мне показалось, что он тяжело переживал тот момент, когда ЦСКА начал играть в хоккей «бей – беги», решив уйти от своих исторических традиций.

Какое-то время клуб спасал Радулов, но после его отъезда в НХЛ наступило разочарование. Которое не спасают даже хорошие результаты клуба. Другой момент – в ЦСКА практически нет своих воспитанников уровня Гусева.

Да, приглашен целый ряд крепких мастеров из других клубов, но армейцы испокон веков ценили, когда команду начинали вести за собой именно представители их школы – такие как Фетисов или Буре. Это еще один проблемный момент, – сказал Зимин.