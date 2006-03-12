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    Игорь Есмантович: «Никакого секрета в том, что хоккеисты смотрелись свежо, нет»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Никита А. Попугаев

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о первом матче розыгрыша Кубка Гагарина против «Спартака» (6:0).

    «Хорошо, что все для нас так сложилось. Считаю некорректным обсуждать количество матчей, за которые нам бы хотелось завершить эту серию.

    Сегодня у Попугаева был шанс, и он им воспользовался – это очень важно для него с точки зрения психологии. Ему нужно продолжать работать, тренироваться больше остальных, чтобы заявить о себе в полный рост.

    Было мало времени для восстановления ребят, которые недавно приехали с Олимпийских игр. Никакого секрета в том, что хоккеисты смотрелись свежо, нет.

    Я видел статистику наказаний в той игре, но с моей стороны было бы некорректным это комментировать», – сказал Есмантович.

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