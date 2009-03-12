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    Игорь Никитин: «ЦСКА не испытывает иллюзий после победы с таким счетом. Местами в действиях была нервозность»

    Теги ЦСКА Спартак Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Константин Окулов Андрей Светлаков

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о победе над «Спартаком» (6:0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Забили удачно. Ребята старались, что-то не получалось, местами в действиях была нервозность.

    Иллюзий после победы с таким счетом не испытываем. Готовимся к завтрашней игре.

    – Шалунова, забросившего восемь шайб в последних пяти матчах, мотивировало непопадание на Олимпиаду?

    – Голы в плей-офф обсуждать бессмысленно. Важно, как играет вся команда.

    Что касается Шалунова, то нормального спортсмена такая ситуация и должна мотивировать. Максим – нормальный спортсмен.

    – Правда, что Окулов может не сыграть в этом плей-офф?

    – У него и Светлакова заболевание. Надеюсь, у них еще будет шанс сыграть, – сказал Никитин.

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