Игорь Никитин: «ЦСКА не испытывает иллюзий после победы с таким счетом. Местами в действиях была нервозность»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о победе над (6:0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Забили удачно. Ребята старались, что-то не получалось, местами в действиях была нервозность.

Иллюзий после победы с таким счетом не испытываем. Готовимся к завтрашней игре.

– Шалунова, забросившего восемь шайб в последних пяти матчах, мотивировало непопадание на Олимпиаду?

– Голы в плей-офф обсуждать бессмысленно. Важно, как играет вся команда.

Что касается Шалунова, то нормального спортсмена такая ситуация и должна мотивировать. Максим – нормальный спортсмен.

– Правда, что Окулов может не сыграть в этом плей-офф?

– У него и Светлакова заболевание. Надеюсь, у них еще будет шанс сыграть, – сказал Никитин.