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    Вадим Епанчинцев о 0:6 от ЦСКА: «Тяжело что-то однозначно сказать. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам»

    Теги ЦСКА Спартак Вадим Епанчинцев КХЛ Кубок Гагарина Лукаш Радил

    Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился мыслями после поражения от ЦСКА (0:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Тяжело что-то сказать однозначно после такого поражения.

    Два периода мы играли так, как и хотели, были хорошие моменты. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу.

    Как объяснить ошибку Радила, отдавшего шайбу Григоренко при втором голе? Шло давление со стороны соперника.

    Лукаш хотел сыграть как можно лучше. Не получилось. У всех ошибки бывают, главное, чтобы они не повторялись», – заявил Епанчинцев.

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