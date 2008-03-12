Вадим Епанчинцев о 0:6 от ЦСКА: «Тяжело что-то однозначно сказать. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился мыслями после поражения от (0:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Тяжело что-то сказать однозначно после такого поражения.

Два периода мы играли так, как и хотели, были хорошие моменты. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу.

Как объяснить ошибку Радила, отдавшего шайбу Григоренко при втором голе? Шло давление со стороны соперника.

Лукаш хотел сыграть как можно лучше. Не получилось. У всех ошибки бывают, главное, чтобы они не повторялись», – заявил Епанчинцев.