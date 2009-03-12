Максим Шалунов: «Победа над «Спартаком» не далась легко. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне»

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал победу над (6:0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Было важно повести в серии. Этот матч уже забили – готовимся к следующему. Первый гол? Сыграл на моменте – получилось.

– Показалось, что вас мотивировал невызов на Олимпиаду.

– Надо дальше так продолжать. Спасибо, что подметили. Дай бог, чтобы это меня мотивировало.

– Не думали приберечь шайбы на завтра?

– Ну а как, если залетает. Надо же забивать, пока есть возможность. Зачем сбавлять темп, если есть силы.

– Победа далась легко?

– Не сказал бы. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне. Соперник – мастеровая команда.

– Повлияло, что на день позже начали плей-офф?

– Вообще не повлияло, – заявил Шалунов.