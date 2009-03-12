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    Максим Шалунов: «Победа над «Спартаком» не далась легко. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов

    Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Было важно повести в серии. Этот матч уже забили – готовимся к следующему. Первый гол? Сыграл на моменте – получилось.

    – Показалось, что вас мотивировал невызов на Олимпиаду.

    – Надо дальше так продолжать. Спасибо, что подметили. Дай бог, чтобы это меня мотивировало.

    – Не думали приберечь шайбы на завтра?

    – Ну а как, если залетает. Надо же забивать, пока есть возможность. Зачем сбавлять темп, если есть силы.

    – Победа далась легко?

    – Не сказал бы. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне. Соперник – мастеровая команда.

    – Повлияло, что на день позже начали плей-офф?

    – Вообще не повлияло, – заявил Шалунов.

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