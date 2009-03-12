Максим Шалунов: «Победа над «Спартаком» не далась легко. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне»

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:0) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Было важно повести в серии. Этот матч уже забили – готовимся к следующему. Первый гол? Сыграл на моменте – получилось.
– Показалось, что вас мотивировал невызов на Олимпиаду.
– Надо дальше так продолжать. Спасибо, что подметили. Дай бог, чтобы это меня мотивировало.
– Не думали приберечь шайбы на завтра?
– Ну а как, если залетает. Надо же забивать, пока есть возможность. Зачем сбавлять темп, если есть силы.
– Победа далась легко?
– Не сказал бы. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне. Соперник – мастеровая команда.
– Повлияло, что на день позже начали плей-офф?
– Вообще не повлияло, – заявил Шалунов.