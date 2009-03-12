Александр Осипов после 0:6 от ЦСКА: «Половину пропущенных шайб мы придумали сами»

Защитник «Спартака» Александр Осипов передал эмоции после поражения от ЦСКА (0:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Слабый матч. Не выполнили установку, поэтому такой результат. В конце психологически подломились.
В течение короткого времени нам забили два гола. Сами виноваты в поражении.
– Команде не хватает кубкового опыта?
– Нет. Это же не седьмой матч финала Кубка Гагарина. Надо играть немного строже и проще, ведь одна ошибка может перечеркнуть все старания.
– Какие коррективы Епанчинцев пытался внести по ходу игры?
– Требовал выполнять установку, что не всегда получалось. После игры стало понятно, что половину пропущенных шайб мы придумали сами.
Надо сделать выводы, забыть про этот счет и завтра сыграем с чистого листа. Неважно, проиграли 0:6 или 0:10.
Плей-офф тем и хорош, что если уступишь в одной игре – ничего страшного. Главное не проиграть последнюю.
– Молодым это понять труднее?
– Не спрашивал у них. Все равно в голове сидит, что плей-офф – это не регулярка.
Для меня это кульминация сезона, когда играешь от ножа и собранный – это вдвойне-втройне интереснее. Сегодня мы были слабее, – заявил Осипов.