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    Александр Осипов после 0:6 от ЦСКА: «Половину пропущенных шайб мы придумали сами»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Осипов

    Защитник «Спартака» Александр Осипов передал эмоции после поражения от ЦСКА (0:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Слабый матч. Не выполнили установку, поэтому такой результат. В конце психологически подломились.

    В течение короткого времени нам забили два гола. Сами виноваты в поражении.

    – Команде не хватает кубкового опыта?

    – Нет. Это же не седьмой матч финала Кубка Гагарина. Надо играть немного строже и проще, ведь одна ошибка может перечеркнуть все старания.

    – Какие коррективы Епанчинцев пытался внести по ходу игры?

    – Требовал выполнять установку, что не всегда получалось. После игры стало понятно, что половину пропущенных шайб мы придумали сами.

    Надо сделать выводы, забыть про этот счет и завтра сыграем с чистого листа. Неважно, проиграли 0:6 или 0:10.

    Плей-офф тем и хорош, что если уступишь в одной игре – ничего страшного. Главное не проиграть последнюю.

    – Молодым это понять труднее?

    – Не спрашивал у них. Все равно в голове сидит, что плей-офф – это не регулярка.

    Для меня это кульминация сезона, когда играешь от ножа и собранный – это вдвойне-втройне интереснее. Сегодня мы были слабее, – заявил Осипов.

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