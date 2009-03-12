Александр Осипов после 0:6 от ЦСКА: «Половину пропущенных шайб мы придумали сами»

Защитник «Спартака» Александр Осипов передал эмоции после поражения от (0:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Слабый матч. Не выполнили установку, поэтому такой результат. В конце психологически подломились.

В течение короткого времени нам забили два гола. Сами виноваты в поражении.

– Команде не хватает кубкового опыта?

– Нет. Это же не седьмой матч финала Кубка Гагарина. Надо играть немного строже и проще, ведь одна ошибка может перечеркнуть все старания.

– Какие коррективы Епанчинцев пытался внести по ходу игры?

– Требовал выполнять установку, что не всегда получалось. После игры стало понятно, что половину пропущенных шайб мы придумали сами.

Надо сделать выводы, забыть про этот счет и завтра сыграем с чистого листа. Неважно, проиграли 0:6 или 0:10.

Плей-офф тем и хорош, что если уступишь в одной игре – ничего страшного. Главное не проиграть последнюю.

– Молодым это понять труднее?

– Не спрашивал у них. Все равно в голове сидит, что плей-офф – это не регулярка.

Для меня это кульминация сезона, когда играешь от ножа и собранный – это вдвойне-втройне интереснее. Сегодня мы были слабее, – заявил Осипов.