Евгений Кузнецов: «Подкалываем Овечкина, когда он в хорошем настроении, иначе опасно»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов описал, как форвард Александр Овечкин ассистирует партнерам по атаке.
«Это особенно чувствуется при игре в большинстве, где от него ждут броска больше обычного. Овечкина накрывают один-два человека, благодаря чему освобождается пространство, и у него появляется возможность сделать передачу. Если он видит открытого партнера, то всегда сделает пас.
Своими достижениями Овечкин никогда не хвастается. Человек такого уровня и не должен об этом говорить, все и так все понимают.
Наоборот, это мы его постоянно подкалываем. Правда, только если он в хорошем настроении, иначе это может быть опасно. Но вообще на тему хоккея мы стараемся в свободное время не разговаривать», – сказал россиянин со смехом.
В матче с «Флоридой» (4:2) Овечкин сделал свою 500-ю результативную передачу в играх чемпионата НХЛ.
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