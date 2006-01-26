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    Евгений Кузнецов: «Подкалываем Овечкина, когда он в хорошем настроении, иначе опасно»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов описал, как форвард Александр Овечкин ассистирует партнерам по атаке.

    «Это особенно чувствуется при игре в большинстве, где от него ждут броска больше обычного. Овечкина накрывают один-два человека, благодаря чему освобождается пространство, и у него появляется возможность сделать передачу. Если он видит открытого партнера, то всегда сделает пас.

    Своими достижениями Овечкин никогда не хвастается. Человек такого уровня и не должен об этом говорить, все и так все понимают.

    Наоборот, это мы его постоянно подкалываем. Правда, только если он в хорошем настроении, иначе это может быть опасно. Но вообще на тему хоккея мы стараемся в свободное время не разговаривать», – сказал россиянин со смехом.

    В матче с «Флоридой» (4:2) Овечкин сделал свою 500-ю результативную передачу в играх чемпионата НХЛ.

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