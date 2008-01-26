НХЛ. Тренеры считают, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли. У «Вашингтона» ни одного голоса

Журналист TSN Боб Маккензи провел традиционный опрос среди главных тренеров , попросив их назвать победителей конференций и чемпиона в этом сезоне.

В голосовании приняли участие тренеры 31 клуба.

Победитель Восточной конференции:

1. «Тампа-Бэй» – 22 голоса

2. «Бостон» – 8

3. – 1

Победитель Западной конференции:

1. «Нэшвилл» – 16 голосов

2. «Вегас» – 7

3. «Виннипег» – 6

4. – 2

Обладатель Кубка Стэнли:

1. «Тампа» – 19 голосов

2. «Нэшвилл» – 5

3. – 4

4-6. «Питтсбург» – 1

4-6. «Вегас» – 1

4-6. «Виннипег» – 1