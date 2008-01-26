НХЛ. Тренеры считают, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли. У «Вашингтона» ни одного голоса

Журналист TSN Боб Маккензи провел традиционный опрос среди главных тренеров НХЛ, попросив их назвать победителей конференций и чемпиона в этом сезоне.
В голосовании приняли участие тренеры 31 клуба.
Победитель Восточной конференции:
1. «Тампа-Бэй» – 22 голоса
2. «Бостон» – 8
3. «Питтсбург» – 1
Победитель Западной конференции:
1. «Нэшвилл» – 16 голосов
2. «Вегас» – 7
3. «Виннипег» – 6
4. «Даллас» – 2
Обладатель Кубка Стэнли:
1. «Тампа» – 19 голосов
2. «Нэшвилл» – 5
3. «Бостон» – 4
4-6. «Питтсбург» – 1
4-6. «Вегас» – 1
4-6. «Виннипег» – 1
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