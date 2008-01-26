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    НХЛ. Тренеры считают, что «Тампа» выиграет Кубок Стэнли. У «Вашингтона» ни одного голоса

    Теги рейтинги Питтсбург Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Виннипег

    Журналист TSN Боб Маккензи провел традиционный опрос среди главных тренеров НХЛ, попросив их назвать победителей конференций и чемпиона в этом сезоне.

    В голосовании приняли участие тренеры 31 клуба.

    Победитель Восточной конференции:

    1. «Тампа-Бэй» – 22 голоса

    2. «Бостон» – 8

    3. «Питтсбург» – 1

    Победитель Западной конференции:

    1. «Нэшвилл» – 16 голосов

    2. «Вегас» – 7

    3. «Виннипег» – 6

    4. «Даллас» – 2

    Обладатель Кубка Стэнли:

    1. «Тампа» – 19 голосов

    2. «Нэшвилл» – 5

    3. «Бостон» – 4

    4-6. «Питтсбург» – 1

    4-6. «Вегас» – 1

    4-6. «Виннипег» – 1

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