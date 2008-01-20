НХЛ. Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Вегас», «Вашингтон» уступил «Монреалю»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «Verizon Center»
- 0:1 – 27 Пачиоретти (Галлахер, Друэн)
- 1:1 – 33 Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
- 1:2 – 50 Байрон (Пачиоретти, Ержабек)
- 1:3 – 58 Пачиоретти (Байрон, Плеканец)
- 2:3 – 59 Эллер (Орлов, Нисканен)
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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