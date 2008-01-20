Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Вегас», «Вашингтон» уступил «Монреалю»

    Теги результаты Монреаль Вашингтон Флорида Анахайм Лос-Анджелес НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Флорида – Вегас 4:3 (2:1, 0:1, 1:1)
    Дата проведения
    20 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 Макгинн (Бьюгстэд)
    1:1 – 14 Перрон (Хаула, Хант)
    2:1 – 15 Барков (Трочек)
    2:2 – 26 Карлссон (Смит, Теодор)
    3:2 – 43 Дадонов (Барков, Йэндл)
    3:3 – 57 Нил (Хаула)
    4:3 – 60 Экблад (Юбердо, Барков)
    Вашингтон – Монреаль 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
    Дата проведения
    20 января, 03.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 27 Пачиоретти (Галлахер, Друэн)
    1:1 – 33 Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
    1:2 – 50 Байрон (Пачиоретти, Ержабек)
    1:3 – 58 Пачиоретти (Байрон, Плеканец)
    2:3 – 59 Эллер (Орлов, Нисканен)
    Анахайм – Лос-Анджелес 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Дата проведения
    20 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 42 Хенрик (Каше)
    1:1 – 44 Иафалло (Маззин, Копитар)
    2:1 – 52 Кеслер (Кольяно, Бошемен)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться