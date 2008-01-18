43 минуты назад НХЛ. «Бостон» обыграл «Монреаль», «Анахайм» против «Питтсбурга» Теги результаты Питтсбург Монреаль Бостон Анахайм НХЛ НХЛ Регулярный чемпионат Бостон – Монреаль – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Дата проведения 18 января, 03.30, «TD Garden» Онлайн матча Видео 0:1 – 1 Ержабек (Байрон, Юдон) 1:1 – 6 Пастрняк (Маршанд, Бержерон) 2:1 – 22 Спунер (Дебраск, Крейчи) 3:1 – 43 Маршанд (Крюг, Бержерон) 4:1 – 56 Крейчи (Бэкес) Анахайм – Питтсбург – 1:1 (2 период) Дата проведения 18 января, 06.00, «Honda Center» Онлайн матча Видео 0:1 – 18 Малкин (Хагелин, Хернквист) 1:1 – 24 Бошемен (Перри, Фаулер) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ
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