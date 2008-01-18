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    НХЛ. «Бостон» обыграл «Монреаль», «Анахайм» против «Питтсбурга»

    Теги результаты Питтсбург Монреаль Бостон Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Монреаль 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Дата проведения
    18 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Ержабек (Байрон, Юдон)
    1:1 – 6 Пастрняк (Маршанд, Бержерон)
    2:1 – 22 Спунер (Дебраск, Крейчи)
    3:1 – 43 Маршанд (Крюг, Бержерон)
    4:1 – 56 Крейчи (Бэкес)
    Анахайм – Питтсбург 1:1 (2 период)
    Дата проведения
    18 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 18 Малкин (Хагелин, Хернквист)
    1:1 – 24 Бошемен (Перри, Фаулер)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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