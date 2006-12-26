Эксперт TSN Крэйг Баттон предсказал победу сборной Финляндии на МЧМ-2018

Эксперт TSN Крэйг Баттон поделился прогнозом на исход молодежного чемпионата мира.

По его мнению, в турнире победит сборная Финляндии. В финале она обыграет Канаду (как и в группе).

Баттон считает, что за третье место сыграют сборные США и Швеции, где победят американцы. По его мнению, сборная России проиграет в четвертьфинале.

В прошлом году Баттон предсказал, что Россия останется без медалей, а турнир выиграет Швеция. В итоге МЧМ-2017 выиграли США, второе место заняла Канада, третье – Россия.

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