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    Эксперт TSN Крэйг Баттон предсказал победу сборной Финляндии на МЧМ-2018

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира Крэйг Баттон

    Эксперт TSN Крэйг Баттон поделился прогнозом на исход молодежного чемпионата мира.

    По его мнению, в турнире победит сборная Финляндии. В финале она обыграет Канаду (как и в группе).

    Баттон считает, что за третье место сыграют сборные США и Швеции, где победят американцы. По его мнению, сборная России проиграет в четвертьфинале.

    В прошлом году Баттон предсказал, что Россия останется без медалей, а турнир выиграет Швеция. В итоге МЧМ-2017 выиграли США, второе место заняла Канада, третье – Россия.

    Лучший хоккейный турнир 2018-го. Это не Олимпиада и не ЧМ

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