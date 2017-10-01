NHL.com: Макдэвид – главный претендент на приз самому ценному игроку, Кучеров – 7-й, Малкин и Овечкин не вошли в список
Авторы официального сайта НХЛ попытались предсказать, кто станет самым ценным игроком в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Харт Трофи».
17 экспертов называли по 5 кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
Лидером стал действующий обладатель приза Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 78 очков (11 первых мест).
В тройку также вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (65 очков, 4 первых места) и форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (29 очков, 1 первое место). Четвертым стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 17 очками (1 первое место).
Всего были упомянуты 18 игроков, в том числе два россиянина. Никита Кучеров («Тампа») получил 10 очков и занял 7-е место, Артемий Панарин («Коламбус») – 2 очка и 13-е место.
Отметим, что форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Евгений Малкин («Питтсбург») голосов не получили.
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