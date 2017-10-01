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    Sports.ru

    NHL.com: Макдэвид – главный претендент на приз самому ценному игроку, Кучеров – 7-й, Малкин и Овечкин не вошли в список

    Теги рейтинги Питтсбург Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Коламбус Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс

    Авторы официального сайта НХЛ попытались предсказать, кто станет самым ценным игроком в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Харт Трофи». 

    17 экспертов называли по 5 кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1. 

    Лидером стал действующий обладатель приза Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 78 очков (11 первых мест). 

    В тройку также вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (65 очков, 4 первых места) и форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (29 очков, 1 первое место). Четвертым стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 17 очками (1 первое место). 

    Всего были упомянуты 18 игроков, в том числе два россиянина. Никита Кучеров («Тампа») получил 10 очков и занял 7-е место, Артемий Панарин («Коламбус») – 2 очка и 13-е место.

    Отметим, что форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Евгений Малкин («Питтсбург») голосов не получили. 

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