Авторы официального сайта НХЛ попытались предсказать, кто станет самым ценным игроком в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Харт Трофи».

17 экспертов называли по 5 кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Лидером стал действующий обладатель приза Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 78 очков (11 первых мест).

В тройку также вошли капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (65 очков, 4 первых места) и форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (29 очков, 1 первое место). Четвертым стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 17 очками (1 первое место).

Всего были упомянуты 18 игроков, в том числе два россиянина. Никита Кучеров («Тампа») получил 10 очков и занял 7-е место, Артемий Панарин («Коламбус») – 2 очка и 13-е место.

Отметим, что форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Евгений Малкин («Питтсбург») голосов не получили.