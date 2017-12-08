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    Сформированы составы сборных на Матч звезд КХЛ. Будут представлены все клубы лиги

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Илья Никулин Денис Паршин Дмитрий Кагарлицкий Сергей Мозякин Евгений Медведев Дмитрий Калинин Андрей Марков Илья Ковальчук Кевин Дэллман Найджел Доус Сами Леписто Стаффан Крунвалль Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Юлиус Гудачек Марк-Андре Граньяни Югра Зак Бойчак Эмиль Гарипов Никита Нестеров Патрик Херсли Крис Ли Пол Щехура Матч звезд КХЛ Линус Умарк Филип Ларсен Дэн Секстон Никита Гусев Динамо Брэндoн Козун Линден Вей Владимир Ткачев Илья Сорокин Илья Ежов Никита Трямкин Микс Индрашис Егор Мартынов Войтех Мозик Чей Геноуэй Магнус Хелльберг Павел Падакин Игорь Шестеркин Адмирал Владимир Ткачев 1995 Сочи Кирилл Капризов Алексей Бывальцев Павел Варфоломеев Алексей Красиков Куньлунь Ред Стар Райан Запольски Эели Толванен

    Стали известны составы всех сборных дивизионов на Матч звезд КХЛ.

    Голосование проходило в три этапа. Первыми выбор сделали болельщики, определившие по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали журналисты. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) выбрала КХЛ.

    Дивизион Боброва 

    Вратари: Райан Запольски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ);

    Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Леписто («Йокерит», выбор КХЛ);

    Нападающие: Эели Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

    Дивизион Тарасова 

    Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);

    Защитники: Стаффан Крунвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин («Динамо» Москва, выбор КХЛ);

    Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин («Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

    Дивизион Харламова 

    Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ);

    Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чей Геноуэй («Лада», выбор КХЛ);

    Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

    Дивизион Чернышева 

    Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);

    Защитники: Кевин Дэллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ);

    Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).

    Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ

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