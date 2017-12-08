Сформированы составы сборных на Матч звезд КХЛ. Будут представлены все клубы лиги
Стали известны составы всех сборных дивизионов на Матч звезд КХЛ.
Голосование проходило в три этапа. Первыми выбор сделали болельщики, определившие по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали журналисты. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) выбрала КХЛ.
Дивизион Боброва
Вратари: Райан Запольски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ);
Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Леписто («Йокерит», выбор КХЛ);
Нападающие: Эели Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).
Дивизион Тарасова
Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);
Защитники: Стаффан Крунвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин («Динамо» Москва, выбор КХЛ);
Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин («Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).
Дивизион Харламова
Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ);
Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чей Геноуэй («Лада», выбор КХЛ);
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).
Дивизион Чернышева
Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
Защитники: Кевин Дэллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ);
Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).
Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ
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