Сформированы составы сборных на Матч звезд КХЛ. Будут представлены все клубы лиги

Стали известны составы всех сборных дивизионов на .

Голосование проходило в три этапа. Первыми выбор сделали болельщики, определившие по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали журналисты. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) выбрала КХЛ.

Дивизион Боброва

Вратари: Райан Запольски ( , выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ);

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин ( , выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Леписто ( , выбор КХЛ);

Нападающие: Эели Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис ( Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);

Защитники: Стаффан Крунвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин («Динамо» Москва, выбор КХЛ);

Нападающие: (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин («Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ);

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чей Геноуэй («Лада», выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);

Защитники: Кевин Дэллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ);

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).

Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд КХЛ