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    Александр Овечкин: «Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем»

    Теги сборная России Александр Овечкин МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

    «Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации.

    Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем», – сказал Овечкин.

    Олимпиада без флага мне не нужна

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    53561 голос 212
    • Да
      55%
    • Нет
      45%

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