Александр Овечкин: «Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.
«Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации.
Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем», – сказал Овечкин.
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