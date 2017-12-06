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    Александр Овечкин: «Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин заявил, что участвовать на Олимпиаде-2018 нужно.

    «В ряде СМИ сегодня опубликован от моего имени комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал.

    Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно», – заявил Овечкин.

    5 декабря МОК принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.

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