Александр Овечкин: «Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно»
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин заявил, что участвовать на Олимпиаде-2018 нужно.
«В ряде СМИ сегодня опубликован от моего имени комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал.
Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно», – заявил Овечкин.
5 декабря МОК принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.
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