Александр Овечкин: «Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно»

Нападающий и сборной России Александр Овечкин заявил, что участвовать на Олимпиаде-2018 нужно.

«В ряде СМИ сегодня опубликован от моего имени комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал.

Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно», – заявил Овечкин.

5 декабря принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.

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