Евгений Малкин: «Нет такого, что я только за Путина. Не отвернусь от страны, если на выборах победит другой кандидат»

Нападающий «Питтсбурга» поделился мнением о движении Putin Team, созданную с целью поддержки президента РФ Владимира Путина.

– Кстати, о политике. Вы теперь вступили в движение Putin Team, о чем объявили в инстаграме. Как к этому пришли?

– Понимаете, сейчас политика и спорт так тесно переплелись, что начинают возникать неожиданные вопросы. Например, ты раньше не думал, как можно не попасть на Олимпиаду. Ты просто ехал на ее и все. А сейчас не то, что одного-двух игроков отстраняют – целую страну могут дисквалифицировать!

Не собираюсь оставаться в стороне. Меня тоже это касается. И хочу выразить слова поддержки нашему президенту и нашим спортсменам. Мы все – один народ. Мы – россияне.

Простые люди могут ругать профессиональных атлетов за то, что они много получают. Или еще за что-нибудь. Никого идеального нет, и повод для критики всегда будет. Вот нашего президента тоже не все любят. Но мы должны поддерживать друг друга. Сейчас непростая ситуация.

Слава богу, в Москве все-таки прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу. Я думал, могут что-нибудь придумать, отобрать у нас этот турнир. Вы видите, какое идет давление. Я читал, что допинг уже у футболистов нашли.

– По их игре так сказать трудно.

– Об этом же заявил Виталий Мутко. Но это ведь еще один удар по нам.

Не собираюсь лезть в политику, ходить на митинги, каждый день писать посты в соцсети. Но хочу пожелать удачи всем нашим людям. Выразить поддержку. Я всегда с вами. Особенно поддерживаю тех, кого уже дисквалифицировали. Вот у наших лыжников отобрали медали. Представить трудно, что они чувствуют!

Поверить не могу в то, будто они что-то принимали. Никто не хочет рисковать. А допинг сейчас ищут так тщательно, что спортсменов до Олимпиады проверяют чуть ли не каждый день.

На самой Олимпиаде всю душу вынимают. Прошло четыре года после Сочи – и вдруг именно теперь решили отобрать медаль. Или спустя 10 лет. Если честно, я с большим сомнением отношусь к таким решениям. Пробы проверяют моментально, ничего не находят.

А тут вдруг через четыре года на твоей карьере ставят крест из-за каких-то царапин на баночках. Ломают судьбы людям.

Откуда появились эти царапины? Это что, вина спортсменов? Увольняйте людей из WADA, которые охраняли свои пробирки. Может, они специально так сделали? И мне очень жаль спортсменов, которые попали в такую ситуацию.

– Подождите, у меня вопрос был не об этом. Общество, в которое вы вошли, называется Putin Team. А не Russia Team. И мы знаем, что весной пройдут президентские выборы. А представьте, что изберут другого президента. Вы его с такой же страстью будете поддерживать?

– Конечно. Президент – лидер нашей страны. Кого бы ни выбрали, будем его защищать. Потому что это выбор всего народа.

Да, у меня есть личные симпатии к нашему президенту. Я с ним встречался, мы общались. Но подержу и другого. Нет такого, что я только за Путина. Вы думаете, если на выборах победит другой кандидат, я отвернусь от своей страны? Нет, конечно!

Мое участие в этом движении не говорит о любви к одному человеку. Я поддерживаю лидера России – страны, которая оказалась в трудной ситуации. Давление идет со всех сторон, и нам нужно сплотиться.

– Вы с пришли к этому? Или это изначально было его идеей?

– Идея Putin Team родилась у Овечкина. Это пошло от него. Мы потом виделись в Вашингтоне после матча, долго разговаривали. Овечкин мне предложил, и я захотел поддержать инициативу.

Видел в интернете, как к движению присоединились многие спортсмены. Они тоже демонстрируют всему миру: мы вместе, мы – сила.

– Получается, что название Putin Team всех путает.

– Может быть. Я читал комментарии в интернете, и каких-то людей это отталкивает. Но я подчеркну, что речь идет о поддержке страны, – заявил Малкин.