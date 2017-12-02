Кинэн о России на ОИ-2018: «В Канаде на допинге попался легкоатлет. Но из-за него не дисквалифицировали сборные по хоккею и керлингу»

Главный тренер Майк Кинэн поделился мнением о возможном недопуске сборной России до Олимпиады-2018 в .

– Все, что мне известно – решение об участии каждой российской команды на Олимпиаде вынесет суд.

Также я слышал, что если сборную России не допустят, то заполнит матчами олимпийскую паузу и не разрешит всем игрокам поехать в .

Если наши хоккеисты – как минимум три канадца и один швед – все-таки отправятся в свои национальные команды, то им придется расторгнуть свои контракты с клубом.

– Каково ваше мнение относительно предстоящей Олимпиады?

– Мое мнение – там должны сыграть все звезды из (смеется). С тех пор как на Игры допускают профессионалов, на Олимпиаде выступали лучшие, несмотря на все эти деньги, политику и телевизионные права.

Это их обязанность. Мы обязаны думать об игре и болельщиках, чтобы хоккей развивался.

– Справедливо наказывать за допинг всех российских спортсменов без исключения, а не только тех, кто действительно его употреблял?

– В Канаде за использование запрещенных препаратов попался кто-то из легкоатлетов. Но из-за него не дисквалифицировали хоккейную сборную или национальную команду по керлингу. И это правильно.

За проступок одного человека нельзя наказывать других людей и целую страну. Если ты нарушаешь правила, идешь на риск, то должен быть готов понести наказание, но вся нация не должна страдать из-за твоего решения, – сказал Кинэн.