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    Кинэн о России на ОИ-2018: «В Канаде на допинге попался легкоатлет. Но из-за него не дисквалифицировали сборные по хоккею и керлингу»

    Теги сборная России сборная Канады НХЛ допинг Майк Кинэн КХЛ сборная Канады Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Куньлунь Ред Стар

    Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился мнением о возможном недопуске сборной России до Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

    – Все, что мне известно – решение об участии каждой российской команды на Олимпиаде вынесет суд.

    Также я слышал, что если сборную России не допустят, то КХЛ заполнит матчами олимпийскую паузу и не разрешит всем игрокам поехать в Пхенчхан.

    Если наши хоккеисты – как минимум три канадца и один швед – все-таки отправятся в свои национальные команды, то им придется расторгнуть свои контракты с клубом.

    – Каково ваше мнение относительно предстоящей Олимпиады?

    – Мое мнение – там должны сыграть все звезды из НХЛ (смеется). С тех пор как на Игры допускают профессионалов, на Олимпиаде выступали лучшие, несмотря на все эти деньги, политику и телевизионные права.

    Это их обязанность. Мы обязаны думать об игре и болельщиках, чтобы хоккей развивался.

    – Справедливо наказывать за допинг всех российских спортсменов без исключения, а не только тех, кто действительно его употреблял?

    – В Канаде за использование запрещенных препаратов попался кто-то из легкоатлетов. Но из-за него не дисквалифицировали хоккейную сборную или национальную команду по керлингу. И это правильно.

    За проступок одного человека нельзя наказывать других людей и целую страну. Если ты нарушаешь правила, идешь на риск, то должен быть готов понести наказание, но вся нация не должна страдать из-за твоего решения, – сказал Кинэн.

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