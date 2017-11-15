Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фил Эспозито: «Без сборной России не будет Олимпиады – и точка!»

    Теги сборная России допинг МОК Фил Эспозито Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Легендарный нападающий Фил Эспозито поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2018.

    «Если хоккейную сборную России, и я говорю именно про хоккейную команду, не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции и Финляндии.

    Олимпиады не будет без них – и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной сборной не разрешат играть из-за этого (допингового скандала – примечание Sports.ru).

    Я буду ошеломлен, если они на самом деле запретят сборной России по хоккею участвовать в Олимпиаде из-за того, что случилось в других видах спорта на летних Играх. Это абсолютно неправильно», – сказал Эспозито.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться