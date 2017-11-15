Фил Эспозито: «Без сборной России не будет Олимпиады – и точка!»

Легендарный нападающий поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2018.

«Если хоккейную сборную России, и я говорю именно про хоккейную команду, не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции и Финляндии.

Олимпиады не будет без них – и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной сборной не разрешат играть из-за этого (допингового скандала – примечание Sports.ru).

Я буду ошеломлен, если они на самом деле запретят сборной России по хоккею участвовать в Олимпиаде из-за того, что случилось в других видах спорта на летних Играх. Это абсолютно неправильно», – сказал Эспозито.