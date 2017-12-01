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    19 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Канады на Кубок Первого канала

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Автомобилист Торпедо Дерек Рой Рене Бурк Жильбер Брюле Войтек Вольски Пьер Паренто сборная Канады Мэтт Эллисон Максим Тэлбот Слован Кубок Первого канала КХЛ Барыс Динамо Рига Максим Норо Барри Браст Крис Ли Тедди Перселл Эрик О′Делл Роб Клинкхаммер Симон Депрэ Брэндoн Козун Линден Вей Бен Скривенс Шон Лалонде Стефан Эллиотт Мэтт Фрэттин Райан Гарбутт Чей Геноуэй Тэйлор Бек Мэт Робинсон Сочи Карл Столлери Куньлунь Ред Стар

    Сборная Канады объявила состав на матчи Кубок Первого канала.

    Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

    Из попавших в заявку 25 игроков 19 представляют клубы КХЛ.

    Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев»), Барри Браст («Фрибур», Швейцария);

    Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Стефан Эллиотт («ХВ-71», Швеция), Симон Депрэ («Слован»), Максим Норо («Берн», Швейцария), Крис Ли («Металлург» Мг), Чей Геноуэй («Лада»), Шон Лалонде («Кельн», Германия), Карл Столлери («Динамо» Р);

    Нападающие: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Тедди Перселл («Авангард»), Брэндон Козун, Максим Тэлбот (оба – «Локомотив»), Пьер-Александр Паренто («Автомобилист»), Мэтт Эллисон («Металлург» Мг), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольски (все – «Куньлунь»), Мэтт Фрэттин, Линден Вей (оба – «Барыс»), Дерек Рой («Линчепинг», Швеция), Райан Гарбутт («Торпедо»), Эрик О’Делл («Сочи»), Рене Бурк («Юргорден», Швеция).

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