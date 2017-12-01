19 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Канады на Кубок Первого канала

Сборная Канады объявила состав на матчи Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

Из попавших в заявку 25 игроков 19 представляют клубы .

Вратари: Бен Скривенс ( ), Барри Браст («Фрибур», Швейцария);

Защитники: Мэт Робинсон ( ), Стефан Эллиотт («ХВ-71», Швеция), Симон Депрэ («Слован»), Максим Норо («Берн», Швейцария), Крис Ли («Металлург» Мг), Чей Геноуэй («Лада»), Шон Лалонде («Кельн», Германия), Карл Столлери ( Р);

Нападающие: Роб Клинкхаммер ( ), Тедди Перселл («Авангард»), Брэндон Козун, Максим Тэлбот (оба – «Локомотив»), Пьер-Александр Паренто («Автомобилист»), Мэтт Эллисон («Металлург» Мг), Жильбер Брюле, Тэйлор Бек, Войтек Вольски (все – «Куньлунь»), Мэтт Фрэттин, Линден Вей (оба – «Барыс»), Дерек Рой («Линчепинг», Швеция), Райан Гарбутт («Торпедо»), Эрик О’Делл («Сочи»), Рене Бурк («Юргорден», Швеция).