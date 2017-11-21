ИИХФ может оштрафовать ФХР на 500 тыс долларов, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подтвердил информацию о том, что Федерации хоккея России грозит наказание из-за возможного неучастия в Играх-2018 иностранных игроков .

«Действительно, санкции могут быть – речь идет о штрафах. Думаю, финские, шведские, чешские игроки и хоккеисты других стран, участвующих в Олимпийских играх, хотят представлять свои государства на этом соревновании, и будет неправильно отказать им в этом. Мы здесь ради спортсменов и атлетов, а не ради политики.

Если действительно дойдет до этого, это будет настоящим кошмаром. Мне не хотелось бы шантажировать КХЛ, мы должны найти общее решение во благо спортсменов и хоккея в целом. Нам нужно двигаться постепенно, обсудить ситуацию членами совета и только потом действовать», – сказал Фазель.

Согласно дисциплинарному кодексу ИИХФ, одно из наказаний, которое может быть наложено на , – это штраф в размере до 500 тысяч швейцарских франков (505 тысяч долларов).

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