Стивен Стэмкос: «Играть с Кучеровым и Наместниковым – одно удовольствие»

Нападающий Стивен Стэмкос после победы над «Сан-Хосе» поделился впечатлениями об игре в одном звене с российскими форвардами и Владиславом Наместниковым.

«Играть вместе с Кучеровым одно удовольствие. Так же, как и с Наместниковым. Я знаю, что он катается достаточно незаметно. Но сегодня он провел выдающийся матч и был на ведущих ролях в нашем звене.

Да, безусловно, мы повеселились, но в то же время мы усердно работали. Мы всегда стараемся прогрессировать.

Возможно, сегодня у нас все начало клеиться не с самого начала, но наше звено выглядело здорово и постепенно осваивалось на льду. Приятно, что это дало плоды», – сказал Стэмкос.