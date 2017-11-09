Стивен Стэмкос: «Играть с Кучеровым и Наместниковым – одно удовольствие»
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос после победы над «Сан-Хосе» поделился впечатлениями об игре в одном звене с российскими форвардами Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым.
«Играть вместе с Кучеровым одно удовольствие. Так же, как и с Наместниковым. Я знаю, что он катается достаточно незаметно. Но сегодня он провел выдающийся матч и был на ведущих ролях в нашем звене.
Да, безусловно, мы повеселились, но в то же время мы усердно работали. Мы всегда стараемся прогрессировать.
Возможно, сегодня у нас все начало клеиться не с самого начала, но наше звено выглядело здорово и постепенно осваивалось на льду. Приятно, что это дало плоды», – сказал Стэмкос.
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