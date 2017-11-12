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    Sports.ru

    НХЛ. Голы Кучерова, Наместникова и Бучневича вошли в топ-10 лучших на неделе

    Теги рейтинги Рейнджерс Оттава Монреаль Тампа-Бэй Сент-Луис Эдмонтон видео НХЛ Пьер-Эдуар Бельмар Блэйк Уилер Алекс Пьетранжело Вегас Никита Кучеров Владислав Наместников Виннипег Марк Стоун Павел Бучневич Коннор Макдэвид Джонатан Друэн Леон Драйзайтль

    Официальный сайт НХЛ назвал топ-10 лучших голов недели. 

    Лучшим признан гол

    10. Марк Стоун («Оттава») с передач Эрика Карлссона и Дерика Брассара

    9. Пьер-Эдуар Бельмар («Вегас»)

    8. Джонатан Друэн («Монреаль»)

    7. Блэйк Уилер («Виннипег»)

    6. Павел Бучневич («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада

    5. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

    4. Владислав Наместников («Тампа-Бэй») с передач Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса

    3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

    2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида

    1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с передачи Леона Драйзайтля

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