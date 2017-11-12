НХЛ. Голы Кучерова, Наместникова и Бучневича вошли в топ-10 лучших на неделе
Официальный сайт НХЛ назвал топ-10 лучших голов недели.
Лучшим признан гол
10. Марк Стоун («Оттава») с передач Эрика Карлссона и Дерика Брассара
9. Пьер-Эдуар Бельмар («Вегас»)
8. Джонатан Друэн («Монреаль»)
7. Блэйк Уилер («Виннипег»)
6. Павел Бучневич («Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада
5. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)
4. Владислав Наместников («Тампа-Бэй») с передач Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с передачи Леона Драйзайтля
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