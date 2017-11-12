Роман Ротенберг: «На Кубке «Карьялы» были представители пяти клубов, нам важна конкурентоспособность в лиге»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями о большом количестве игроков из СКА и в сборных России.

«На Кубке «Карьялы» были представители пяти клубов, нам важна конкурентоспособность в лиге. В других лигах такая же ситуация: есть лидеры, есть аутсайдеры.

Если вы посмотрите на наши сборные, посмотрите на результаты и факты, на то, как выступает наша команда… Если вы на это посмотрите, то увидите, что большое представительство СКА и ЦСКА не является проблемой.

В прошлом году выиграли турнир, в этом – потерпели одно поражение от финнов. Нельзя говорить, что это проблема. Если бы это было проблемой, то такого высокого уровня у нас не было бы на международном уровне.

Появляются новые фамилии – тот же Григоренко, который в прошлом году здесь не играл, так что надо смотреть по фактам и результатам. Для просмотра кандидатов на Олимпиаду и была создана олимпийская сборная, и хотелось бы, чтобы вы порадовались победе в Кубке Германии», – сказал функционер.