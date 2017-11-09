НХЛ. Наместников – первая звезда дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой дня стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, который в игре с «Миннесотой» (4:2) отразил 35 из 37 бросков.
Второй звездой признан форвард «Рейнджерс» Джимми Веси, отметившийся в матче против «Бостона» двумя голами, которые он забил в течение 29 секунд.
Первой звездой дня стал российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников. На его счету два гола и голевая передача в матче против «Сан-Хосе» (5:1).
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