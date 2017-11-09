НХЛ. Наместников – первая звезда дня

Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой дня стал голкипер Фредерик Андерсен, который в игре с «Миннесотой» (4:2) отразил 35 из 37 бросков.

Второй звездой признан форвард «Рейнджерс» Джимми Веси, отметившийся в матче против двумя голами, которые он забил в течение 29 секунд.

Первой звездой дня стал российский нападающий Владислав Наместников. На его счету два гола и голевая передача в матче против (5:1).