Евгений Малкин: «Я думал об уходе из «Питтсбурга», но решил остаться и поступил правильно. Мы выиграли 3 Кубка Стэнли»

Нападающий «Питтсбурга» признался, что в свое время задумывался о возможном уходе из клуба.

«Я думал об этом. Возможно, если бы я сменил команду 5 лет назад по истечении срока моего первого контракта, я бы стал суперзвездой, мог бы стать номером один.

Это был сложный выбор, и я решил, что лучше будет мне остаться, играть дальше вместе с Сидом.

Думаю, я поступил правильно, ведь мы выиграли три Кубка Стэнли и это еще не конец», – сказал Малкин.