Евгений Малкин: «Я думал об уходе из «Питтсбурга», но решил остаться и поступил правильно. Мы выиграли 3 Кубка Стэнли»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что в свое время задумывался о возможном уходе из клуба.
«Я думал об этом. Возможно, если бы я сменил команду 5 лет назад по истечении срока моего первого контракта, я бы стал суперзвездой, мог бы стать номером один.
Это был сложный выбор, и я решил, что лучше будет мне остаться, играть дальше вместе с Сидом.
Думаю, я поступил правильно, ведь мы выиграли три Кубка Стэнли и это еще не конец», – сказал Малкин.
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