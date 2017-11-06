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    Евгений Малкин: «Я думал об уходе из «Питтсбурга», но решил остаться и поступил правильно. Мы выиграли 3 Кубка Стэнли»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что в свое время задумывался о возможном уходе из клуба.

    «Я думал об этом. Возможно, если бы я сменил команду 5 лет назад по истечении срока моего первого контракта, я бы стал суперзвездой, мог бы стать номером один.

    Это был сложный выбор, и я решил, что лучше будет мне остаться, играть дальше вместе с Сидом.

    Думаю, я поступил правильно, ведь мы выиграли три Кубка Стэнли и это еще не конец», – сказал Малкин.

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