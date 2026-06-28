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  4. Брэди Ткачак в течение 4 лет говорил партнерам по «Оттаве», что не намерен продлевать контракт с клубом (Брюс Гарриок)

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Брэди Ткачак в течение 4 лет говорил партнерам по «Оттаве», что не намерен продлевать контракт с клубом (Брюс Гарриок)
Брэди Ткачак уже давно планировал покинуть «Оттаву».

Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриок сообщил, что бывший капитан «Оттавы» Брэди Ткачак давно планировал уйти из клуба. 

«Сенаторс» ранее обменяли 26-летнего форварда во «Флориду» на три выбора на драфте.

Действующий контракт Ткачака с зарплатой 8,2 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28.

«В течение последних четырех лет он говорил своим партнерам по команде, что не намерен продлевать контракт», – сказал Гарриок. 

Отметим, что Ткачак был назначен капитаном «Оттавы» в ноябре 2021 года.  

Главный обмен лета? Оба Ткачака теперь во «Флориде»!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoФлорида
logoБрэди Ткачак
logoНХЛ
logoОттава

Комментарии

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как его там капитаном-то держали при всём этом.
Он многократно говорил, что не хочет уходить и доведет Оттаву да финала и одновременно с этим не хотел продлевать контракт, говоря об этом партнерам. Ну и атмосфера была у них в раздевалке. Остается только поздравить Оттаву в этих обстоятельствах. Наконец-то решились, да и компенсацию толковую получили
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