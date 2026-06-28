Брэди Ткачак в течение 4 лет говорил партнерам по «Оттаве», что не намерен продлевать контракт с клубом (Брюс Гарриок)

Брэди Ткачак уже давно планировал покинуть «Оттаву».

Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриок сообщил, что бывший капитан «Оттавы» Брэди Ткачак давно планировал уйти из клуба.

«Сенаторс» ранее обменяли 26-летнего форварда во «Флориду» на три выбора на драфте.

Действующий контракт Ткачака с зарплатой 8,2 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28.

«В течение последних четырех лет он говорил своим партнерам по команде, что не намерен продлевать контракт», – сказал Гарриок.

Отметим, что Ткачак был назначен капитаном «Оттавы» в ноябре 2021 года.

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