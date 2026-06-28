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  4. «Каролина» впервые с 2017 года не выбрала ни одного россиянина на драфте НХЛ. За предыдущие 8 лет клуб закрепил права на 27 игроков из России

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«Каролина» впервые с 2017 года не выбрала ни одного россиянина на драфте НХЛ. За предыдущие 8 лет клуб закрепил права на 27 игроков из России
«Каролина» впервые с 2017 года не выбрала ни одного россиянина на драфте НХЛ.

«Каролина» не выбрала ни одного хоккеиста из России на драфте НХЛ-2026. 

Это первый такой случай с 2017 года. С 2018-го по 2025-й «Харрикейнс» закрепили права на 27 российских хоккеистов.

Трое из них в этом году стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом – форвард Андрей Свечников (общий 2-й номер, 2018), вратарь Петр Кочетков (36-й, 2019) и защитник Александр Никишин (69-й, 2020). 

Отметим, что 18 из этих 27 игроков были выбраны на четырех предыдущих драфтах. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт НХЛ
Драфт НХЛ
logoПетр Кочетков
logoАлександр Никишин
logoНХЛ
logoКаролина
logoАндрей Свечников
logoСборная России по хоккею с шайбой

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