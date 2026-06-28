«Каролина» впервые с 2017 года не выбрала ни одного россиянина на драфте НХЛ. За предыдущие 8 лет клуб закрепил права на 27 игроков из России

«Каролина» впервые с 2017 года не выбрала ни одного россиянина на драфте НХЛ.

«Каролина » не выбрала ни одного хоккеиста из России на драфте НХЛ-2026.

Это первый такой случай с 2017 года. С 2018-го по 2025-й «Харрикейнс» закрепили права на 27 российских хоккеистов.

Трое из них в этом году стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом – форвард Андрей Свечников (общий 2-й номер, 2018), вратарь Петр Кочетков (36-й, 2019) и защитник Александр Никишин (69-й, 2020).

Отметим, что 18 из этих 27 игроков были выбраны на четырех предыдущих драфтах.