Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Шипачева: «Вадим не планирует играть в АХЛ. У него нет будущего в «Вегасе»

    Теги НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Вадим Шипачев Петр Свобода Вегас

    Петр Свобода, агент нападающего Вадима Шипачева, высказался по поводу того, что «Вегас» дисквалифицировал россиянина за то, что он покинул расположение фарм-клуба в АХЛ.

    «Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за нее. Но Вадим не планирует играть за Чикаго Вулвс», так как у него нет будущего в «Вегасе».

    Мы не ожидали такого решения от менеджмента «Вегаса», поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет.

    Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», – заявил Свобода.

    НХЛ. «Вегас» дисквалифицировал Шипачева за то, что он покинул расположение фарм-клуба АХЛ

    Тренер фарма «Вегаса»: «О том, что Шипачев не сыграет, узнал за 2 часа до матча. Никаких объяснений не было»

    Они уехали в НХЛ перед Олимпиадой. Зря

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться