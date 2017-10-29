Агент Шипачева: «Вадим не планирует играть в АХЛ. У него нет будущего в «Вегасе»

Петр Свобода, агент нападающего Вадима Шипачева, высказался по поводу того, что дисквалифицировал россиянина за то, что он покинул расположение фарм-клуба в .

«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за нее. Но Вадим не планирует играть за Чикаго Вулвс», так как у него нет будущего в «Вегасе».

Мы не ожидали такого решения от менеджмента «Вегаса», поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет.

Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду , – заявил Свобода.

НХЛ. «Вегас» дисквалифицировал Шипачева за то, что он покинул расположение фарм-клуба АХЛ

Тренер фарма «Вегаса»: «О том, что Шипачев не сыграет, узнал за 2 часа до матча. Никаких объяснений не было»

Они уехали в НХЛ перед Олимпиадой. Зря