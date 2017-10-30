Вайсфельд о зарплате Бурдасова: «Раз лига не разглашает контракты, зачем мы будем раскрывать?»

Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего .

– Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал: «Не хотел бы обсуждать публично, почему мы расстаемся с Бурдасовым». Вы представляете о чем идёт речь?

– Если честно, я не верю во все эти слухи. Если Никитин не хочет говорить, это его личное дело и правильно делает. Мне это не очень интересно.

– Говорят, у Бурдасова лишний вес. Это вас беспокоит?

– Меня не беспокоит. Мало ли, что говорят. Это профессиональный игрок, даже если у него есть лишний вес, это легко решаемая проблема. У Крутова, говорят, лишний вес был. Правда, это не мешало быть ему одним из лучших нападающих всех времен.

– Прошла информация, что Бурдасов станет самым высокооплачиваемым игроком «Салавата Юлаева» с зарплатой около 100 миллионов рублей за сезон. Это правда?

– Это я вообще не хочу комментировать. Раз у нас лига не разглашает контракты, зачем мы будем раскрывать? Это вообще не хоккейная сторона и она к процессу не имеет отношения.

– Но зарплата Бурдасова больше зарплаты Кокарева?

– Я скажу, что у него высокая зарплата и поэтому мы должны были разгрузиться, пожертвовав Кокаревым, – сказал Вайсфельд.