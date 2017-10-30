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    Вайсфельд о зарплате Бурдасова: «Раз лига не разглашает контракты, зачем мы будем раскрывать?»

    Теги Салават Юлаев ЦСКА Игорь Никитин Леонид Вайсфельд Денис Кокарев Антон Бурдасов КХЛ

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Антона Бурдасова.

    – Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал: «Не хотел бы обсуждать публично, почему мы расстаемся с Бурдасовым». Вы представляете о чем идёт речь?

     – Если честно, я не верю во все эти слухи. Если Никитин не хочет говорить, это его личное дело и правильно делает. Мне это не очень интересно.

    – Говорят, у Бурдасова лишний вес. Это вас беспокоит?

    – Меня не беспокоит. Мало ли, что говорят. Это профессиональный игрок, даже если у него есть лишний вес, это легко решаемая проблема. У Крутова, говорят, лишний вес был. Правда, это не мешало быть ему одним из лучших нападающих всех времен.

    – Прошла информация, что Бурдасов станет самым высокооплачиваемым игроком «Салавата Юлаева» с зарплатой около 100 миллионов  рублей за сезон. Это правда?

    – Это я вообще не хочу комментировать. Раз у нас лига не разглашает контракты, зачем мы будем раскрывать? Это вообще не хоккейная сторона и она к процессу не имеет отношения.

    – Но зарплата Бурдасова больше зарплаты Кокарева?

    – Я скажу, что у него высокая зарплата и поэтому мы должны были разгрузиться, пожертвовав Кокаревым, – сказал Вайсфельд.

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