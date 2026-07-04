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  4. «Оттава» предложила болельщикам обменять джерси Брэди Ткачака на скидку 40% в магазине команды: «Долой старое, да здравствует новое»

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«Оттава» предложила болельщикам обменять джерси Брэди Ткачака на скидку 40% в магазине команды: «Долой старое, да здравствует новое»
«Оттава» предложила болельщикам обменять джерси Брэди Ткачака на скидку в 40%.

«Оттава» объявила об акции, в рамках которой болельщики смогут обменять свои джерси Брэди Ткачака от Fanatics на скидку в фирменном магазине команды.

Акция продлится с 3 по 7 июля. Болельщики должны принести свои свитеры с фамилией Ткачака в фирменный магазин «Сенаторс» в Canadian Tire Centre. Они получат скидку 40% на товары по обычной цене.

«Долой старое, да здравствует новое. С 3 по 7 июля в магазине «Оттавы» в Canadian Tire Centre вы можете обменять свой официально лицензированный свитер Fanatics с именем Брэди Ткачака и сэкономить 40% на товарах по обычной цене!» – говорится в сообщении клуба. 

Напомним, 22 июня «Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду». «Сенаторс» получили за своего капитана три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором. Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.

Генменеджер «Оттавы» Стив Стэйос ранее сообщил, что Брэди Ткачак сам попросил об обмене.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Оттавы»
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Комментарии

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надо менять на джерси Бураковски и пару банок пивка
Надеюсь флоридский эксперимент с братьями Ткачаками провалится. А кстати что у них по вратарям Хелибак переходит все таки?
ОтветAfrikaner
Надеюсь флоридский эксперимент с братьями Ткачаками провалится. А кстати что у них по вратарям Хелибак переходит все таки?
Они уже взяли Маркстрема и Шмида
ОтветC J
Они уже взяли Маркстрема и Шмида
так что перспективы у эксперименты такие себе.
не успел след остыть)
По Яшину такой акции не было
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