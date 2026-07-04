«Оттава» предложила болельщикам обменять джерси Брэди Ткачака на скидку 40% в магазине команды: «Долой старое, да здравствует новое»

«Оттава» предложила болельщикам обменять джерси Брэди Ткачака на скидку в 40%.

«Оттава » объявила об акции, в рамках которой болельщики смогут обменять свои джерси Брэди Ткачака от Fanatics на скидку в фирменном магазине команды.

Акция продлится с 3 по 7 июля. Болельщики должны принести свои свитеры с фамилией Ткачака в фирменный магазин «Сенаторс» в Canadian Tire Centre. Они получат скидку 40% на товары по обычной цене.

«Долой старое, да здравствует новое. С 3 по 7 июля в магазине «Оттавы» в Canadian Tire Centre вы можете обменять свой официально лицензированный свитер Fanatics с именем Брэди Ткачака и сэкономить 40% на товарах по обычной цене!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, 22 июня «Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду». «Сенаторс» получили за своего капитана три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором. Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.

Генменеджер «Оттавы» Стив Стэйос ранее сообщил , что Брэди Ткачак сам попросил об обмене.