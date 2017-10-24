Игорь Ожиганов: «Даст бог, ЦСКА ответит СКА в плей-офф»

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов прокомментировал поражение от СКА (2:5).

«Матч был до первой пропущенной шайбы. Мы, по большому счету, контролировали игру два периода. У нас было моментов побольше. Забей мы их – игра бы повернулась в другую сторону. Но в итоге они реализовали свои шансы, а мы догоняли, пропустили в меньшинстве. Отработали отдельно большинство соперника, а конкретно Ковальчука – нет. С Киселевичем после повреждения Робинсона игралось отлично, я его хорошо знаю.

Думаю, матч болельщикам понравился, все ждали этой игры. Своеобразное дерби. Обидно проигрывать. Жаль, что играем с ними всего два матча в «регулярке». Пришел болельщик, была хорошая атмосфера на стадионе. Это редкость. По крайней мере у нас. Была дополнительная поддержка.

Даст бог, ответим СКА в плей-офф», – сказал Ожиганов.

СКА вынес ЦСКА без шансов. Ковальчук – лучший

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