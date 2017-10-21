Барри Троц: «Овечкин бросает лучше, чем кто-либо другой в НХЛ»
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высоко отозвался о нападающем Александре Овечкине после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ).
«Овечкин не просто так забил огромное количество голов в НХЛ. Он бросает лучше, чем кто-либо другой в лиге.
Если предоставить Овечкину достаточно возможностей, будут голы», – сказал канадец.
Нападающий в 20-й раз в карьере забросил в овертайме в регулярном чемпионате НХЛ. Овечкин вышел на первое место по этому показателю, оставив позади форварда «Калгари» Яромира Ягра, на счету которого 19 таких голов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.